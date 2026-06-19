Ya son 3.980 muertos y más de 12.000 heridos por ataques israelíes en Líbano desde marzo

Sidón (Líbano), 19 jun (EFE).- La cifra total de muertos por los ataques israelíes que comenzaron el pasado 2 de marzo contra diferentes puntos del Líbano, especialmente el sur, aumentó a 3.980, al tiempo que la de los heridos superó los 12.000, informó el Ministerio de Salud Pública libanés.

En un escueto comunicado, el Centro de Operaciones de Emergencia Sanitaria, dependiente del ministerio, dio a conocer este balance, que se contabiliza hasta las 14.00 hora local (11.00 GMT) de este viernes, reproducido por la Agencia Nacional de Noticias (ANN) libanesa.

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La jornada de hoy ha sido una de las más sangrientas de las últimas semanas con al menos 47 muertos y 97 heridos en ataques de Israel contra el sur del país, pero también contra el valle de la Bekaa, en el este del Líbano.

Estas cifras se publican cuando se conoce que Israel y el grupo chií libanés Hizbulá han acordado un nuevo alto el fuego que entra en vigor esta misma tarde, informaron los medios israelíes Haaretz, Ynet y Times of Israel, que citan a "un alto funcionario israelí", pese a que el memorando de entendimiento entre Washington y Teherán firmado digitalmente el miércoles contempla en su primer punto el cese de hostilidades en el Líbano.

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Hasta el momento, Hizbulá, que entró como actor a favor de Irán en la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero, no ha reaccionado ante esta información.

La formación armada libanesa atacó a las tropas israelíes esta madrugada con el argumento de actuar "en defensa propia" después de que avistaran que estaban intentando avanzar por el sur del Líbano en el marco de su invasión de este país.

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Hoy mismo, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, insistió en que, "de forma inequívoca", el Ejército continuará ocupando parte del sur del Líbano y enfrentándose a Hizbulá, horas después de que el vicepresidente de EE.UU., JD Vance, dijera que Israel tiene que "respetar" el proceso de paz iniciado con Irán.

Por su parte, el presidente del Líbano, Joseph Aoun, aseguró que los ataques israelíes de esta jornada "atentan" contra los esfuerzos para "consolidar el alto el fuego" y los tildó de "escalada peligrosa".EFE