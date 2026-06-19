Un niño muerto y cinco heridos en un ataque con un dron en región colombiana del Catatumbo

Bogotá, 19 jun (EFE).- Un niño murió y otras cinco personas resultaron heridas en un ataque perpetrado con un dron cargado con explosivos en Tibú, municipio de la zona del Catatumbo, en el departamento colombiano de Norte de Santander (noreste), informó este viernes el Instituto de Estudios para el Desarrollo de la Paz (Indepaz).

"De acuerdo con reportes preliminares, un ataque con dron habría impactado a una familia campesina, dejando al menos seis personas heridas, entre ellas tres menores de edad. Un niño de 10 años falleció a causa de la gravedad de las heridas", detalló el director de Indepaz, Leonardo González, en su cuenta de X.

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Según González, "este hecho evidencia, una vez más, los graves riesgos que enfrentan las comunidades civiles en medio de las confrontaciones armadas".

Las autoridades no se han pronunciado sobre este hecho pero medios locales señalaron que el ataque con el dron ocurrió durante un enfrentamiento entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y una de las disidencias de las FARC, que se diputan el control territorial del Catatumbo, donde está situado Tibú.

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El jefe de la delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Olivier Dubois, afirmó esta semana a EFE en Ginebra (Suiza) que el uso de drones explosivos se ha vuelto frecuente en el conflicto armado en Colombia y los civiles son sus mayores víctimas, con cerca de un millar de personas heridas en 2025 por estos aparatos.

Los drones, de producción industrial o casera, se han convertido en un tipo de arma cada vez más presentes en situaciones bélicas, con la guerra entre Ucrania y Rusia como el escenario más extremo y que resuena a nivel internacional.

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Muchas familias en zonas donde hay enfrentamientos armados o se utiliza este artefacto volador pueden confinarse incluso por días para resguardarse, lo que limita su acceso a servicios vitales, agua o alimentos, según el CICR. EFE