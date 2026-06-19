LG gram Pro 2026 llega a España con su propuesta de equipo ligero y resistente con su chasis de aerominum

La gama de 2026 de ordenadores portátiles de LG gram, que utilizan aerominum para ser más ligeros y resistentes, ha llegado al mercado español, donde se dirige a profesionales que necesitan un equipo para trabar en cualquier parte.

Los LG gram Pro 2026 (LG gram, LG gram Pro y LG gram Book) estrenan el material aerominum, una aleación de magnesio desarrollada y patentada por LG que refuerza la resistencia del chasis, la disipación de calor y contribuye a reducir el peso del equipo.

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Como modelo premium, LG gram Pro de 16 pulgadas ofrece un peso de 1.199 gramos, hasta 27 horas de autonomía y un rendimiento impulsado por los procesadores Intel Core Ultra X9 y X7, que aprovechan la mayor parte de la memoria RAM del equipo para ejecutar modelos de AI directamente en el dispositivo.

LG gram Pro incorpora paneles OLED de gran resolución y cobertura de color profesional, con un formato 16:10 que amplía un 11 por ciento el espacio visual frente al ratio tradicional y que facilita la multitarea con varias ventanas y herramientas abiertas.

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Los nuevos modelos LG gram Pro están disponibles en España con un precio que parte de 2.049 euros. El resto de la gama se completa con LG gram, que mantiene el ADN ultraligero y la autonomía extendida de la marca, y con una ampliación de los modelos de LG gram Book, pensados para acercar las innovaciones de la familia a un público más amplio.