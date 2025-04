Paola Olmedo, reacia a hablar de las imágenes de José María Almoguera en calzoncillos

El beso tan apasionado que han protagonizado José María Almoguera y María Sánchez en 'GH DÚO' ha dado mucho que hablar en España y ahora es Paola Olmedo, exmujer del concursante, quien ha mostrado su opinión ante las cámaras.

Paola ha confesado que "me parece bien" que José María se deje llevar en Guadalix de la Sierra y esté abierto a conocer a alguien... eso sí, desconoce si su exmarido tiene alguna relación fuera del concurso: "No lo sé... en realidad en su vida actual no estoy informada de lo que tiene y lo que no tiene".

Además, ha explicado que "no" está de acuerdo con la faceta de ligón que se le está poniendo, ya que "es una persona soltera" y "cuando uno está soltero" puede hacer lo que vea conveniente sin dar explicaciones a nadie.

En cuanto a cómo ha cambiado de actitud con las cámaras, Olmedo ha querido restar importancia a la tranquilidad con la que vemos al hijo de Carmen Borrego y ha asegurado que "uno se acostumbra, diría yo, o te resignas".

También se le ha preguntado por las imágenes en calzoncillos del concursante que han dado mucho que hablar en redes sociales... pero ante eso "no comento" porque "no me parece agradable... me parece algo... no sé".

Por último, Paola evitaba confirmar si Carmen ha podido ver a su nieto estos días que lleva José María en 'GH DÚO': "No, es que de eso no voy a comentar", pero si ha asegurado que ese encuentro se producirá "siempre que quiera".