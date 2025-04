El sueño de Fructuoso López cumple 60 años

David Ramiro

Portillo de Toledo, 17 ene (EFE).- 84.000 Referencias, 150.000 productos al día saliendo del almacén, ventas en 140 países del mundo, crecimiento de entre el 25% y 30% anual y 700 empleos directos. Esos números resumen la magnitud de Joma, el sueño que, hace ahora justo sesenta años, tuvo el español Fructuoso López creando desde Portillo de Toledo una marca que es reconocida a nivel mundial.

Su historia es la de un visionario. La de un hombre con fuertes convicciones en todo lo que hace y que no desfallece en sus sueños, por más que algunas veces "puedan parecer quimeras".

Fructuoso López, actualmente con 82 años, empezó en 1965 produciendo calzado deportivo con solo ocho empleados. Cuatro años después, en 1969, se constituyó en Sociedad Anónima, se construyó una fábrica de 500 metros cuadrados en Portillo de Toledo, se aumentó la plantilla hasta los veinte trabajadores y se instaló la primera cadena de montaje manual.

"Estaba en una empresa de arreglo de zapatos hasta la mili y, al volver, dije que quería trabajar por mi cuenta, para lo bueno y malo. Era un problema porque tenía un sueldo pero yo quería triunfar y hacer una marca que perdurará. Esa era la ilusión y me dediqué a ello porque me di cuenta que nuestros productos podían competir a todos los niveles. Para mi no hay rascacielos grandes, solo un sueño por triunfar", comenta el fundador de la firma deportiva, cuyo nombre viene del acrónimo de José Manuel, primer hijo de Fructuoso, nacido en 1969.

"Aquí no hay secretos aunque es cierto que todo esto no se podría haber conseguido sin ganas de triunfar y no quedarse atrás. He corrido todo el mundo y en unos sitios me han recibido mejor y en otros peor. La ilusión siempre ha sido mejorar y aportar mucho valor a las cosas y a cada producto", declara.

Su afán por hacer crecer la marca sin complejos, pese a estar radicada en un pueblo de Toledo con apenas 2.300 habitantes y sin visos de querer entrar en bolsa o cambiar su ubicación, da muestras de la convicción y el orgullo por sus orígenes de Fructuoso. Es una empresa familiar y así quiere que siga pese a que las cifras de crecimiento sean enormes.

"El crecimiento anual es de entre el 25 y 30 por ciento", informa a EFE Marina López, directora de Marketing e hija de Fructuoso, un hombre que, en 1983, con una maleta y mucha ilusión, se plantó en Múnich (Alemania) para estar en una de las ferias más importantes del sector. Había que tomar nota de las innovaciones del mercado, empezar a darse a conocer y ver lo que estaban haciendo las marcas de la competencia.

Poco a poco, y conquistando nichos de mercado gracias a revolucionarias apuestas como el patrocinio de deportistas -Fermín Cacho en Barcelona'92-, las recordadas botas blancas de fútbol en 1996 de Alfonso Pérez y después rojas de Fernando Morientes o la presencia en algunas de las principales carreras de atletismo, la última la Behobia-San Sebastián, les han posicionado en un lugar muy destacado del mercado mundial deportivo.

De Portillo a París 2024

Prueba de ello es que en los últimos Juegos de París diez Comités Olímpicos, diez federaciones nacionales y el 15% de los deportistas que participaron vistieron Joma, que es la quinta marca más buscada en internet para el calzado de atletismo, según CMD Sports.

Pádel, fútbol, pickleball, trail, atletismo, fútbol sala -líderes a nivel mundial- o tenis, disciplina en la que celebraron la victoria de Italia en la última Copa Davis, en la que también se retiró Rafa Nadal con el equipo español vistiendo la camiseta roja con el logo más reconocible de la marca.

"Es fundamental construir la marca sobre pilares fuertes de calidad, creatividad, agilidad y posicionamiento en el mercado", declara Marina López, muy involucrada en una empresa familiar que no tiene pensado moverse de Portillo de Toledo pese al crecimiento cada vez mayor que están teniendo.

La expansión en tiendas es continúa. Cuenta con más de 40 tiendas propias en cuarenta países como México, Cuba, Paraguay, Sudáfrica, Libia, Portugal, Italia, Marruecos, China, Nepal, Turquía o Kazajistán.

La sede central en el municipio toledano tiene 65.000 metros cuadrados y del almacén, que maneja 84.000 referencias, salen 150.000 productos al día, unos números que, en 2023, le hicieron rebasar los 200 millones de facturación. EFE

drl/arh