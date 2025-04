Escudé: “Sería complicado entender que el Camp Nou no acogiera la final del Mundial”

Víctor Martí y Ginés Muñoz

Barcelona, 16 ene (EFE).- El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Barcelona, David Escudé, admite en una entrevista con EFE que "sería complicado entender" que el Spotify Camp Nou no albergue la final del Mundial 2030, no solo por tratarse del estadio de España con mayor aforo, sino también por la potencia de la candidatura y el atractivo de la ciudad.

El edil del consistorio barcelonés asegura, en una entrevista concedida a EFE, que el feudo del FC Barcelona, en proceso de reconstrucción, es el favorito para acoger el partido de clausura de la Copa del Mundo de fútbol que organizará España, Marruecos y Portugal.

"Tenemos todas las opciones de acoger la final. No hemos sido nosotros que lo hemos dicho, sino que ha sido la propia comisión de valoración de las candidaturas la que nos ha asignado, a nivel técnico, como la mejor de las candidaturas. Tenemos la mejor ciudad y el mejor estadio", defiende.

Según Escudé, Barcelona, que ya acogió el partido inaugural del Mundial disputado en España en 1982, ha presentado “una gran candidatura”, por lo que espera que la FIFA se decante a favor del Spotify Camp Nou, que compite con el Santiago Bernabéu en Madrid y el Gran Estadio Hassan II de Casablanca, de nueva construcción, para albergar la final.

En este sentido, opina que el órgano encargado de elegir la sede debería explicar “muy bien” si finalmente elige el Santiago Bernabéu como sede del partido que decidirá el campeón del mundo de 2030.

“Madrid, a día de hoy, va muy justa a nivel de localidades disponibles para acoger una final según el dossier que nos habían facilitado de las candidaturas para acoger una final. La ciudad de Barcelona, más allá del estadio, que es el más nuevo y con más localidades, tiene un atractivo que hace que la candidatura sea muy potente”, ha añadido.

Y es que ser sede de la final del Mundial 2030 es uno de los grandes objetivos del concejal de Deportes, junto con el de conseguir que Barcelona organice uno de los mejores maratones del mundo y que la gran salida del Tour de Francia 2026 sea “todo un éxito”.

Precisamente sobre las tres etapas iniciales de la ronda francesa que acogerá la capital catalana el próximo año, Escudé ha señalado que Barcelona será “el epicentro” del evento, siendo la Montaña de Montjuïc uno de los enclaves principales, si bien ha puntualizado que se trata de “un evento de país” en el que otras zonas de Cataluña también serán protagonistas.

Apasionado del ‘running’, el concejal también tiene entre ceja y ceja situar en el mapa internacional el Zurich Maratón de Barcelona, que este año ha cerrado un récord de participación con 27.000 dorsales, y potenciar el eDreams Medio Maratón de la ciudad, uno de las “cinco mejores medias del mundo”, resalta.

Con tal de mejorar la experiencia de los corredores en el maratón, Escudé visitó Nueva York para estudiar la organización de una de las carreras más míticas del circuito internacional.

“El mejor maratón del mundo es el que logra encontrar un equilibro entre los participantes de élite y los populares, el recorrido, la velocidad y los servicios”, valora este abogado de formación, quien afirma que los corredores buscan una “experiencia inolvidable”, algo que sucede en Nueva York, Boston, Londres, París o Tokio.

En este sentido, destaca que Barcelona posee los ingredientes de las grandes pruebas, pues cuenta con un circuito que pasa por muchos puntos de interés cultural.

“No hay puntos en un espacio árido, sino que en su mayor parte se desarrolla en núcleos urbanos, lo que facilita que la gente esté animando al corredor de forma activa”, apunta Escudé, quien recuerda que la ciudad no dispone, a diferencia de otras pruebas, de “un presupuesto de empresas privadas para que participen los atletas más importantes” del circuito.

Más allá de las pruebas anuales de fondo, Escudé tampoco descarta en un futuro que la Ciudad Condal albergue por vez primera un Mundial de Atletismo, ya sea en 2029 o más adelante, si bien precisa que es la Real Federación Española de Atletismo (RFEA) quien debe proponer la candidatura a la federación internacional.

“Es un proyecto de país, estamos hablando de un presupuesto de aproximadamente 80-90 millones de euros que la ciudad sola no puede acometer. Por lo tanto, aquí tendría que jugar un papel el Gobierno, la Generalitat y las diputaciones”, apunta.

Otro de los eventos que espera que continúen celebrándose en Barcelona son las finales del circuito Premier Pádel, que el pasado diciembre se disputaron en el Palau Sant Jordi con todas las entradas vendidas.

La decisión de no repetir como sede de la Copa del América

Lo que sí está totalmente descartado es que Barcelona repita -en un futuro próximo- como sede de la Copa del América de vela, un evento del que Escudé desconoce el retorno económico que supuso para la ciudad organizar la última edición, pero subraya que el impacto deportivo y a nivel de infraestructuras fue “enorme”.

No obstante, el concejal defiende la decisión que se tomó el pasado otoño de no postular para organizar la siguiente edición de la competición de vela: “La infraestructura ya se ha hecho y no es necesario hacer una segunda edición. Además el legado deportivo va a continuar y el presupuesto de una Copa del América se puede diversificar para albergar otros eventos deportivos”.

Entre estos eventos deportivos, volver a organizar unos Juegos Olímpicos de verano no figura en los planes del consistorio a medio plazo, aunque Escudé recuerda que Barcelona “siempre tiene que estar dispuesta a abrir la puerta para albergar un evento de este nivel”. EFE

(foto) (vídeo)