Isidre Esteve: "Queda una etapa larga y muy bonita, tenemos un coche muy adecuado para las dunas"

El piloto español Isidre Esteve (Repsol Toyota) relató los problemas en su Toyota Hilux T1+ con la caja de cambios y un "colapso electrónico" en la décima etapa del Rally Dakar 2025, aunque recordó que la penúltima jornada, en el 'Empty Quarter', será "larga y muy bonita" con muchas dunas, un terreno para el que su coche es "muy adecuado".

"La etapa de hoy era muy cortita, y se nos tenía que dar bien. En efecto, hemos empezado muy bien, hasta que en el kilómetro 50 nos ha aparecido una alarma de exceso de temperatura en la caja de cambios, nos ha extrañado mucho. Hemos bajado el ritmo y ha bajado la temperatura, pero luego ha saltado la alarma de 'coche frío', que hace que te quedes sin potencia para no romper el motor, y en las dunas el coche se ha ido parando", expresó el de Oliana en declaraciones compartidas por Repsol.

Esteve tuvo una ardua primera toma de contacto con las dunas, el terreno puramente dakariano de las tres últimas jornadas de esta 47ª edición del 'raid'. El piloto catalán y su copiloto, Txema Villalobos, perdieron unos minutos preciosos en la antepenúltima etapa por un problema electrónico, resuelto tras hacer un reset general en plena especial.

"No sabíamos lo que pasaba e incluso he fundido el embrague, intentando ayudar al coche a avanzar, pero el problema es que no tenía potencia, estaba limitado electrónicamente", añadió. Villalobos llamó al equipo y, con la ayuda de los ingenieros, pudo efectuar un reset general electrónico.

Sin embrague, el coche arrancó para funcionar hasta el final de la jornada. "Los ingenieros han dictaminado que lo de la caja de cambios ha sido un problema con el sensor, que no registraba bien la temperatura, y la alarma de 'coche frío', un colapso electrónico", explicó Esteve.

El Toyota Hilux T1+ con el dorsal 229 recorrió un larguísimo enlace de 520 kilómetros, desde Haradh hasta el campamento de Shubaytah, donde la caravana permanecerá hasta el final de esta edición, el próximo viernes. Shubaytah es la puerta de acceso al 'Empty Quarter', el inmenso mar de dunas escenario de las tres últimas etapas.

Al ser una especial tan corta, los tiempos han estado muy apretados. Así, la media hora de perdida, ha relegado al Repsol Toyota Rally Team hasta más allá de la 100ª posición de la etapa. No obstante, este resultado aparatoso no perjudica al equipo español en la general, ni afecta a la motivación de Esteve, de cara a la etapa clave y decisiva de la carrera.

"Todavía queda una etapa larga y muy bonita para disfrutar a tope mañana. Me gustan las dunas y tenemos un coche muy adecuado para este terreno. En este terreno, puedo ir de lado, del derecho, del revés... Con este coche, me lo paso bien. Tengo muchas ganas de correr y ver dónde estamos", aseguró.