Bárbara Rey, implacable, estalla contra su hijo Ángel: "Se dedica a robar"

En un tira y afloja semanal en los platós que parece no tener fin, Ángel Cristo Jr. ha vuelto a '¡De Viernes!' para responder a Bárbara Rey y mostrar nuevas pruebas en forma grabaciones que demostrarían que su madre no dice la verdad.

Por un lado, ha enseñado a los colaboradores del programa presentado por Santi Acosta y Bea Archidona varios audios que probarían que la vedette le apoyaba en el litigio legal que mantiene contra su exmujer por la custodia de su hija, y que cobrarían especial relevancia ya que en el especial 'Bárbara Rey, mi verdad', la artista confesó que le pide "a Dios" que la Justicia no le de la razón a su hijo y no obtenga la custodia de su nieta, dejando entrever que Ángel no sería un buen padre. Una opinión muy diferente a la que tenía Bárbara hasta 2023, cuando se rompió su relación.

Además, el marido de Ana Herminia ha zanjado las especulaciones sobre el comportamiento que habría tenido con su hermana Sofía -que afirmó que intentó demandarle pero que los hechos denunciados ya estarían prescritos, por lo que no pudo- y ha insinuado que la violenta en su familia sería la Dj y no él como han deslizado la vedette y su hija en los últimos tiempos: "Mi hermana tenía la mano larga. ¿Yo no puedo decir que mi hermana es más violenta que yo en casa? A mí me pega y tengo que aguantarme porque soy un hombre" ha asegurado.

Pero hay más, ya que Ángel ha llevado una grabación a '¡De Viernes!' que no se ha podido emitir pero en la que se vería a Bárbara intentando provocar a Frank Francés cuando rompieron para que el extenista la insultase o la agediese, acusándolo de haberse quedado con dinero del casino.

Un contraataque que ha pillado por sorpresa a la vedette, que de regreso a Marbella tras varios días en la capital se ha mostrado implacable con su hijo, acusándolo de sustraerle dichas imágenes con el fin de hundirla públicamente: "Hay gente que se dedica a robar" ha sentenciado en clara referencia a Ángel.

Seria, y molesta, Bárbara ha evitado sin embargo responder a las últimas declaraciones de su hijo: "Yo no voy a comentar nada. Te atiendo y te digo 'hola, qué tal, adiós, muy buenas, feliz año' porque sé que estás trabajando y tu empresa te obliga a estar aquí, pero no tengo nada que decir" ha zanjado, reservándose para su próxima entrevista en '¡De Viernes!' que tendrá lugar este viernes 17 de enero y en la que, no cabe duda, contestará punto por punto a Ángel.