Seguidores de Evo Morales inician marcha para exigir al Gobierno soluciones económicas

Patacamaya (Bolivia), 10 ene (EFE).- Seguidores del expresidente boliviano Evo Morales (2006-2019) iniciaron este viernes una nueva marcha hacia La Paz, para exigir al Gobierno de Luis Arce la solución a la inflación, la falta de combustibles y dólares, además del cese de lo que consideran es una persecución política contra sus dirigentes.

La movilización partió por la mañana de la población altiplánica de Patacamaya, a 97 kilómetros de La Paz, y tiene previsto llegar a la ciudad sede del Ejecutivo y el Legislativo el próximo 14 de enero, día en que Morales fue citado a una audiencia en la sureña Tarija por un caso de trata agravada de personas, por una relación que el exmandatario supuestamente tuvo con una menor con la que habría tenido un hijo.

La caravana, en la que Morales no participa, está conformada por sectores sociales afines al exjefe de Estado, como campesinos cocaleros, organizaciones indígenas y juntas vecinales, entre otros.

El senador Leonardo Loza, de la facción del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) que respalda a Morales, dijo a los medios, entre ellos EFE, que pidieron al exmandatario no sumarse a la marcha ya que “por su seguridad no debe salir del Trópico de Cochabamba (centro)”, su principal bastión político y sindical.

Loza dijo que Morales permanece en la población de Lauca Ñ bajo resguardo sindical para evitar una posible detención y que en ese lugar trabaja para elaborar una propuesta de Gobierno para las elecciones presidenciales que se celebrarán en agosto próximo.

La Justicia emitió el pasado 16 de octubre una orden de aprehensión contra Morales, misma que la Policía no ha podido realizar hasta ahora, además de que el político también cuenta con una alerta migratoria.

Recientemente, un tribunal notificó por edicto a Morales para que se presente a una audiencia en la ciudad de Tarija, donde también están procesados los padres de la supuesta víctima, quienes habrían consentido la relación a cambio de “favores”.

El edicto indica que la supuesta víctima, menor de edad en 2014, "fue captada por la 'guardia juvenil' liderada por el exmandatario y el grupo 'Generación Evo'.

Consultado sobre esto, Loza indicó que Morales "no tiene por qué presentarse" a la audiencia porque ese caso "se ha caído".

Por su parte, la líder indígena Juanita Ancieta dijo al comienzo de la marcha que la protesta busca "defender a los más pobres" del incremento de los principales alimentos y acusó al Gobierno de Luis Arce de "no sentir" el dolor ni las necesidades del pueblo.

Asimismo, recalcó que la movilización es "totalmente pacífica" y que también exige la liberación de los que consideró "detenidos políticos" que participaron en el bloqueo de caminos de 24 días, que estos mismos sectores realizaron entre septiembre y noviembre pasado.

"Esta marcha por la vida, en defensa de nuestra canasta familiar, en defensa de la economía. Lamentablemente, el Gobierno no ha sabido administrar la economía nacional, no hay dólar, no hay combustible”" declaró a los manifestantes el dirigente campesino Pedro Llanque.

Bolivia cerró el año pasado con una inflación de 9,97 %, la más alta desde 2008, cuando registró una de 11,8 %, a lo que se sumó la irregularidad provisión de diésel y gasolina.

Además, el país sufre una escasez de dólares desde inicios de 2023, misma que coincidió con el descenso de las reservas internacionales netas (RIN) puesto que pasaron de más de 15.000 millones de dólares en 2014 a 1.976 millones hasta diciembre de 2024, según informó del Banco Central de Bolivia (BCB).

Los problemas económicos que atraviesa Bolivia han empeorado las diferencias entre Arce y Morales, distanciados desde finales de 2021 por diferencias en el manejo del Gobierno y el control del oficialista MAS. EFE

(foto) (video)