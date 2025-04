Automattic reducirá el tiempo que dedica a WordPress para igualar la contribución de WP Engine al ecosistema

Automattic ha anunciado que reducirá la cantidad de horas que invierte en contribuir al proyecto de WordPress para equipararse al tiempo que destina WP Engine, una decisión que ha tomado tras observar "un desequilibrio en la forma en que se distribuyen las contribuciones a WordPress en todo el ecosistema".

Automattic es una empresa fundada en 2005 que ofrece servicios de alojamiento, dominio y mantenimiento para el sistema de gestión de contenidos (CMS) Wordpress.org, publicado bajo la licnecia pública general de código abierto; con diferentes planes de precios, a través de WordPress.com.

Hace unos meses, el director ejecutivo de esta firma, Matt Mullenweg, acusó a WP Engine de de utilizar el modelo 'open source' de WordPress.org para beneficiarse económicamente y que no contribuía lo suficiente al mantenimiento de este sistema de código abierto.

En concreto, el directivo apuntó que solo dedicaba 47 horas semanales al proyecto WordPress, frente a las más de 3.786 horas que invertía la creadora de WordPress.com, tal y como subrayó el directivo en la conferencia anual WorldCamps US 2024.

Ahora, la firma ha compartido otro comunicado en el que ha reconocido que aunque "siempre ha estado profundamente comprometida con el éxito de WordPress", dedicando recursos y talento durante casi dos décadas, ha observado "un desequilibrio en la forma en que se distribuyen las contribuciones a WordPress en todo el ecosistema y es hora de abordarlo".

De esta manera, "para recalibrar y garantizar" que sus esfuerzos tengan el mayor impacto posible, reducirá sus contribuciones patrocinadas a WordPress, una medida que no ha tomado "a la ligera" y con la que busca "repensar y planificar estratégicamente" cómo puede seguir trabajando en este proyecto.

Automattic también ha subrayado que con este cambio busca igualar "su compromiso de voluntariado con el de WP Engine y otros participantes del ecosistema", que aproximadamente dedican las comentadas al programa de gestión Five For the Future, gestión que invita a empresas a dedicar recursos para el avance de WordPress.

Con ello, la compañía ha avanzado que esas donas "probablemente" se destinarán a actualizaciones críticas de seguridad y que ha tomado la decisión de reasignar recursos "debido a las demandas de WP Engine, una acción legal que desvía una acntidad significativa de tiempo y energía que, de otro modo, se podría destinar a respaldar el crecimiento y la salud de WordPress".

No obstante, ha señalado que sigue "teniendo la esperanza" de que este servicio de 'hosting', cuyas contribuciones históricas al 'open source' "han sido escasas", "reconsidere este ataque legal" para volver a centrar sus esfuerzos en contribuciones que beneficien al ecosistema de WordPress.

Finalmente, ha subrayado que esta medida "fortalecerá las bases de WordPress" y que "cuando los ataques legales hayan cesado", los miembros del equipo de Automattic volverán "más fuertes y más centrados que nunca", con un plan claro para impulsar contribuciones significativas que reflejen las necesidades de la comunidad.