Gleyber Torres resalta apoyo de Miguel Cabrera tras su firma con los Tigres

Redacción Deportes (EE.UU.), 7 ene (EFE).- El venezolano Gleyber Torres habló este martes sobre su acuerdo con los Tigres, y destacó el apoyo que ha recibido de su compatriota Miguel Cabrera desde su llegada al equipo de Detroit.

"Estaba buscando un contrato de un año, porque la verdad es que tengo fe en lo que puedo hacer", dijo Torres sobre su decisión de firmar por una temporada y 15 millones de dólares con los Tigres, al hablar para la prensa en un encuentro virtual.

Torres, quien jugó sus primeras siete temporadas con los Yanquis de Nueva York, ha tenido un recibimiento de primera clase en Detroit, teniendo como su guía a Cabrera, quien jugó por 16 campañas para los Tigres.

"He estado hablando con Miggy (Cabrera). Desde el 2018 cuando subí a Grandes Ligas, siempre he tenido una buena relación con él", detalló Torres, quien recordó como el extoletero venezolano lo invitaba a unirse a los Tigres.

"Cuando jugábamos contra ellos durante la temporada, siempre bromeaba conmigo y me pedía que fuera a Detroit: ‘Verás lo que es un buen equipo’. Y soltaba una risa", recuerda Torres sobre las palabras expresadas en su momento por Cabrera, quien construyó un legado con los Tigres, que lo llevará al Salón de la Fama de las Grandes Ligas.

"Me llamó y me dio muy buena información sobre el equipo y la ciudad. Me sentí bien contento", dijo al respecto Torres, quien precisó que también tiene una buena relación con Víctor Martínez, quien al igual que Cabrera, es una de las figuras venezolanas que han dejado su espacio marcado en Detroit.

"También tengo una muy buena relación con Víctor Martínez, y él me dijo cosas muy buenas sobre Detroit", precisó Torres, quien dijo sentirse entusiasmado por integrarse a los Tigres.

"El grupo luce bien unido, luce como una verdadera familia. Fue impresionante cómo jugaron durante la segunda mitad de la temporada. Cómo jugaron en los playoffs por primera vez en tantos años, me motivó de verdad para buscar la oportunidad de jugar aquí. Estoy bien entusiasmado", aseguró.

Torres, quien viene de batear para .257 con 15 jonrones, 63 carreras remolcadas y 80 anotadas con los Yanquis, con quienes también brilló en la postemporada, contribuyendo con su avance hasta Serie Mundial, dijo sentirse confiado de poder contribuir con el éxito de los Tigres.

"Siempre apostaré a mis habilidades. Simplemente traté de encontrar el lugar ideal para jugar un año. Vi varias oportunidades con otros equipos, pero sólo buscaba un equipo joven, especialmente Detroit", señaló Torres. EFE