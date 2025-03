El español Schareina regala la victoria a Sanders y se coloca segundo en la general

Redacción deportes, 8 ene (EFE).- El australiano Daniel Sanders (KTM), ganador del prólogo y de las dos primeras carreras, volvió a imponerse en la cuarta etapa de la 47 edición del Rally Dakar en motos (rallyGP) y sigue como líder tras recibir el 'regalo' del español Tosha Schareina (Honda), que se coloca segundo en la general y que decidió perder tiempo para no llevarse la victoria y tener que abrir pista mañana.

"Hoy ha sido difícil, con tramos pedregosos durante 400 km. He ido tope desde el principio, he alcanzado a Daniel en el avituallamiento y después hemos rodado juntos. Al final he intentado mantener la calma y he perdido tiempo para no tener que abrir mañana", declaró el piloto español en declaraciones difundidas por la propia competición.

En el paso por el kilómetro 383, de los 415 que tenía la etapa que salía desde Al Henakiyah y llegaba a Alula, Schareina tenía una ventaja de 2:33 con respecto a Sanders.

El australiano realizó el mejor tiempo con 5:10:33 superando por 15 segundos al español, en 7:49 al chileno Ignacio Cornejo (Hero), en 8:08 al francés Adrien van Beveren (Honda) y en 8:55 al portugués Rui Goncalves (Sherco).

En la general, Sanders, con un tiempo de 20:09:54, cuenta ahora con una ventaja de 13:57 con respecto a Schareina, de 26:10 con el botsuano Ross Branch (Hero), de 27:01 con el estadounidense Skyler Howes (Honda) y de 29:13 el también estadounidense Ricky Brabec (Honda), vigente ganador del Dakar.

La etapa contó con cuatro abandonos, entre ellos el checo Martin Michek, decimoquinto en la general, y de los españoles Ginés Belzunces y de Rachid Al-Lal Lahadil.

Este jueves tendrá lugar la quinta etapa y la segunda parte de la Maratón, de 428 kilómetros cronometrados, que saldrá de Alula y llegará a Hail.

Los pilotos dormirán esta noche en un campamento, pero sin que los mecánicos puedan tocar sus vehículos sino que, únicamente, los propios pilotos tendrán una hora y media para trabajar en sus motos. EFE