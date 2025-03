Biden insta a no "olvidar" o "reescribir" el asalto al Capitolio de EEUU

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha instado este domingo a no "olvidar" o "reescribir" los acontecimientos que tuvieron lugar el 6 de enero de 2021, cuando simpatizantes del entonces mandatario saliente, Donald Trump, asaltaron el Capitolio, donde se estaba certificando la victoria del demócrata.

"Creo que no debe reescribirse, no creo que deba olvidarse (...) Si se fijan, he tendido la mano para asegurarme de que la transición sea fluida, tenemos que volver a un traspaso básico y normal del poder. No creo que debamos hacer como si no hubiera ocurrido", ha declarado.

En este sentido, Biden ha remarcado que "lo que (Trump) hizo fue una auténtica amenaza para la democracia". "Tengo la esperanza de que lo hayamos superado", ha manifestado a los periodistas en la Casa Blanca, en la víspera de la certificación de la victoria de Trump.

"No hay ningún problema con nosotros, creo que hay un problema interno con ellos. Nos hemos puesto a su disposición", ha agregado el jefe de Estado estadounidense, en referencia al proceso actual para el traspaso de poder entre ambas administraciones.