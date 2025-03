Maite Galdeano le pide ayuda a su hija para comprarse la casa de sus sueños

Maite Galdeano ha vuelto al plató de '¡De viernes!' para hablar de la delicada situación que está viviendo tras el 'desplante' que asegura haber sufrido por parte de su hija Sofía cuando la echó de casa. "Hecha un cuadro y resurgiendo de mis cenizas", la madre de la influencer se abrió en canal.

"En estas fechas lo estoy pasando realmente mal", aseguraba la invitada, haciendo referencia a la entrevista que dio su hija en el mismo programa la semana pasada "Me dolió todo lo que dijo, sobre todo que la infravaloro, cuando yo siempre la he endiosado. Es el peor año de mi vida, ha sido lamentable".

Para Maite esta situación "ha sido un cambio muy drástico y no lo puedo superar" y decidía destapar los 'feos' que habría presenciado por parte de Kiko Jiménez hacia su hija: "En redes sociales no es todo lo que reluce. He vivido situaciones que, como madre, me parecen mal".

La exconcursante de 'Gran Hermano' aseguraba haber vivido "desprecios a mi hija y cualquier madre se echaría a yugular", ya que Kiko "le decía que los vídeos tan buenos que ella hace, que son gracias a él y, que sin él, no le salían tan bien los vídeos".

Además, cuando Sofía "se cayó y torció el tobillo, no te puede echar la bronca el novio diciendo y chillando 'es que eres tonta, mira por dónde pisas, ese calzado no es apropiado'", desvelando incluso que "le hizo llorar".

Maite también habló de sus planes de futuro y... ¡atención! porque afirmó que "me voy a comprar cerca de mi hija un terreno para hacerme una casita" y no dudaba en mandarle un mensaje mirando a cámara: "Me gustaría, en ese sentido, que me ayudases. Que me aconseje respecto a arquitecto o materiales".

Por último, la madre de Sofía Suescun confirmó que está conociendo a una persona, del que no quiso dar muchos datos porque "nos estamos conociendo, no hay prisa, pero sí, da felicidad y apoyo".