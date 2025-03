Chus Mateo elogia a Sergio Llull y confirma que perderá a Deck "dos meses mínimo"

El entrenador del Real Madrid de baloncesto, Chus Mateo, advirtió que prefiere "apartar siempre un poco todo lo que son sensaciones", sobre todo en una competición como la Euroliga donde "cada partido es una historia", aunque se ve "en un buen momento" para medirse a un Bayern Múnich al que recibirán este viernes en un choque histórico para Sergio Llull, del que se deshizo en elogios, y el primero sin Gaby Deck al que ve de baja "dos meses mínimo" y sin opciones de estar en la Copa del Rey.

"Me gusta un poco apartar siempre todo lo que son sensaciones porque, aunque, sin duda, las sensaciones y las dinámicas sin duda importan, intento abstraerme un poco de eso de casa o fuera porque cualquiera en esta Euroliga, con el nivel que hay, puede ganar fuera de casa y puede ganar los rivales que teóricamente sean superiores o sobre el papel estén mejor clasificados", señaló Chus Mateo en rueda de prensa.

Por ello, dejó claro que "no hay que dar nada por hecho". "Cada partido es una historia y para nosotros mañana viernes no cuenta nada lo que hemos hecho hasta ahora", recalcó el preparador madridista, que sí tiene claro que "sería muy bueno conseguir una victoria más en la Euroliga" ante un Bayern al que elogió.

"El Bayern es un rival que juega muy bien, especialmente en ataque y con jugadores muy anotadores. Han hecho una primera vuelta sensacional, pero estamos mejor a nivel defensivo con respecto al partido en Múnich y estamos en un buen momento para afrontar a este rival", advirtió sobre un rival que les derrotó en la primera vuelta por 97-89 y tras un nefasto cuarto final.

Para este importante choque, Mateo no podrá contar con Gaby Deck, que sufre "una lesión importante" y que "es muy posible que no llegue a la Copa del Rey". "Así que lo único que queremos es que se recupere bien. El miércoles hablaba con él y le decía que no se preocupase que en la próxima 'Final a Cuatro' iba a estar con nosotros. Por él vamos a hacer todo lo posible también por estar ahí con nosotros. Estamos hablando de dos meses mínimo", detalló.

El preparador madridista también elogió a un Sergio Llull, que se convertirá en el jugador con más partidos de la Euroliga con 426 y del que sólo puede "hablar maravillas" porque ha sido alguien que "ha renunciado a muchas cosas por mantener esta camiseta y por lucir este escudo en el pecho".

"Realmente no sé qué sería de nosotros sin Llull, seguramente el Real Madrid seguiría siendo muy grande, pero a esa grandeza también ha aportado muchísimo Sergio Llull a la sección de baloncesto. Si me preguntan con quién iría a la 'batalla' sería con él, sin duda ninguna", añadió.