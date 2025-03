Birmania promulga la polémica Ley de Ciberseguridad criticada por vulnerar derechos

Bangkok, 2 ene (EFE).- La junta militar de Birmania (Myanmar) promulgó la polémica Ley de Ciberseguridad, criticada por vulnerar derechos y limitar la libertad en Internet, según publicó este jueves el medio oficialista 'Global New Light of Myanmar'.

Con casi tres años de retraso, la ley entró en vigor el 1 de enero, según la orden del Consejo de Administración del Estado, nombre oficial de la junta que tomó el poder en un golpe de Estado en 2021 que ha sumido al país en una espiral de violencia y conflicto.

El medio birmano no ofrece detalles sobre las partes más polémicas de la ley, pero filtraciones del proyecto presentado en 2022 contenían numerosos artículos que fueron criticados por expertos de Naciones Unidas y organizaciones no gubernamentales como Human Rights Watch (HRW) y Access Now.

Expertos de la ONU dijeron entonces que la ley da a las autoridades la posibilidad de interrumpir el servicio de internet sin necesidad de permiso judicial y además prohíbe el uso sin autorización previa de redes privadas virtuales (VPN, por sus siglas en inglés), un software utilizado para sortear la censura.

Según HRW, la ley otorga amplios poderes a las autoridades para controlar internet, clausurar páginas, perseguir a personas críticas e incluso a las empresas que no cumplan con la normativa, al tiempo que no protege la privacidad en línea de los usuarios.

Access Now criticó que las definiciones ambiguas daban poder a las autoridades para coartar la libertad de expresión e información y que varios artículos aumentaban la vigilancia e injerencia sobre las plataformas digitales.

Los militares liderados por Min Aung Hlaing tomaron el poder en febrero de 2021, cuando alegaron un supuesto fraude electoral en las elecciones de noviembre del año anterior, ganadas con amplia mayoría por el partido de la nobel de la paz Aung San Suu Kyi, con el aval de los observadores internacionales.

Tras las manifestaciones iniciales contra el golpe, los uniformados incrementaron la represión contra la población civil y exacerbaron el conflicto armado en el país, al tiempo que aumentaron la censura en internet.

Algunas zonas en la frontera controladas por milicias projunta se convirtieron en centros de ciberestafas en los que, según ha alertado la ONU, se obliga a trabajadores de diversas nacionalidades trabajar en condiciones de esclavitud. EFE