Los 10 artistas que pusieron a México en alto en 2024

Cristina Sánchez Reyes

Ciudad de México, 29 dic (EFE).- El 2024 consolidó la música regional mexicana, en particular los corridos tumbados, en el gusto internacional, pero también fue un año en el que destacaron cineastas de México y hasta el ballet.

Estos son los 10 artistas que llevaron el nombre de México a lo alto en 2024:

1. Peso Pluma

El cantante jalisciense que, “explotó” su fama en 2023, mantuvo su éxito en el año que recién concluye. Obtuvo nominaciones en los Grammys y Latin Grammy, y se llevó el premio a Mejor álbum de Música mexicana por su disco 'Génesis'.

En Spotify logró una media de más de 45 millones de oyentes mensuales, siendo el mexicano más escuchado del año y el segundo artista latino con más oyentes a nivel mundial, solo superado por Bad Bunny.

En el perfil de Spotify de Peso Pluma sobresalen temas como ‘Dos Días’, ‘La Patrulla’, ‘Qlona’ y ‘Los Cuadros’.

2. Luis Miguel

En 2023 el regreso de Luis Miguel estuvo marcado por sus localidades agotadas, polémicas y furor en las redes sociales por su renovada imagen.

El cantante sigue capitalizando el éxito de su gira y para 2024 extendió sus presentaciones a más de 50 conciertos en países como República Dominicana, Puerto Rico, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Venezuela, Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil, Bolivia y varias ciudades en Estados Unidos y México.

3. Rodrigo Prieto

En 2024, el fotógrafo obtuvo su cuarta nominación a los Premios Óscar en la categoría de Mejor Fotografía por su trabajo en la película ‘Killers of the Flower Moon’, aunque no se alzó con la estatuilla, y también participó en la fotografía de la película 'Barbie'.

Además, dirigió su primer largometraje, ‘Pedro Páramo’, basado en la obra de Juan Rulfo. La película se estrenó en Netflix protagonizada por Manuel García Rulfo y Tenoch Huerta.

Prieto ha recibido varios premios, entre ellos cinco Premios Ariel y cuatro nominaciones al BAFTA. Algunos de sus trabajos más destacados son sus colaboraciones con Alejandro González Iñárritu en 'Amores perros' y 'Babel'.

4.Alfonso Cuarón

El mexicano que ha dirigido películas como ‘Roma’, ‘Gravity’, ‘La Princesita’, ‘Grandes esperanzas’ e ‘Y tu mamá también’ por primera vez dirigió una serie para Apple TV 2024, ‘Disclaimer’.

De siete capítulos, explora una intriga con varias líneas de tiempo con Cate Blanchett como protagonista. El cineasta mexicano fue reconocido en el Festival de Cine de Locarno, Suiza y en el Festival Internacional de Cine de Morelia, en México.

5. Natalia Lafourcade

La cantante veracruzana se consolidó este 2024 como la mujer latinoamericana que más premios Grammy ha ganado, con un total de cuatro premios anglosajones y 18 en su edición latina.

En febrero pasado logró su cuarto Grammy al llevarse el galardón al mejor álbum rock/pop latino por ‘De todas las flores’.

6. Kenia Os

Junto a Peso Pluma, fue la mexicana más escuchada a nivel global en Spotify por segundo año consecutivo. Sus fans escucharon un promedio de 40 horas de música en el año, lo que equivale a 303 millones de horas de reproducción.

Os superó a artistas como Yuridia, Bellakath y Ha-Ash y su disco ‘Pink Aura’ se ubicó en el top 3 de la lista de ‘Mejores Álbumes’ de México. Se presentó en el festival Ceremonia y en el Pa’l Norte, y debutó en el Palacio de los Deportes.

7. Javier Torres López

El bailarín y coreógrafo mexicano fue laureado por el Gobierno de México con el Reconocimiento Mexicanos Distinguidos 2024, por su labor como director artístico del Ballet Nacional de Finlandia.

Entre sus creaciones más representativas destacan: 'La Bayadère' (2014), Ballet Nacional de Praga; 'La Bella y la Bestia' (2014), Ballet Nacional de Finlandia; 'Nereidas' (2012), Universidad Nacional Autónoma de México; 'La Bella Durmiente', Ballet Nacional de Praga, y 'Líquidos' (2002), Compañía de Danza de Monterrey.

8. Carín León

El artista sonorense se llevó su segundo Grammy Latino, al adjudicarse el premio por Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea por su trabajo ‘Boca Chueca Vol. 1’.

Carín León cuenta con más de 29 millones de escuchas mensuales dentro de su Spotify y el álbum galardonado, suma más de 432 millones de reproducciones en la misma plataforma.

9. Grupo Frontera

Grupo Frontera se reafirmó como uno de los exponentes más destacados de la música regional mexicana y en 2024 se llevó el reconocimiento a Mejor Álbum Norteño en los Grammys Latinos por ‘El Comienzo’. También se coronó como Artista del Año en los Premios Billboard 2024.

10. Danna Paola

Danna Paola se consolidó como artista global al acumular 8,2 millones de views en YouTube Japón, siendo la quinta artista en español más popular y la sexta latina más vista en la plataforma durante el año en aquel país.

Su álbum ‘Child Star’ logró gran éxito en Spotify, con más de 300 millones de reproducciones. Danna regresó a 'Wicked' al hacer el doblaje de la película para Latinoamérica y estrenó el documental sobre su vida ‘Danna: Tenemos que hablar’ en Disney+. EFE

(foto)