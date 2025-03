Saúl Craviotto: "Yo no puedo pensar en Los Ángeles, eso se me hace ya bola"

El piragüista español Saúl Craviotto admite, a sus 40 años, que aún "no" puede "pensar" en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 porque es algo que se le hace "ya bola", así que está "disfrutando mucho del camino" mientras sigue en activo y planteándose "ir paso a paso" a la vez que "con determinación a la hora de competir".

En una entrevista con Europa Press tras acudir a la VII Gala Valores del Deporte del diario 'Sport', Craviotto resumió su tramo final de año. "He empezado la rutina de entrenamiento, he empezado la rutina de trabajo, de mucho evento, conferencias, etc. Digamos que mi rutina de mi día a día y en el horizonte, pues yo ya tengo una edad en la que voy pensando ya más año a año", comentó al respecto.

"Yo no puedo pensar en Los Ángeles, eso se me hace ya bola, se me queda ya un poco largo. Pero bueno, digamos que estoy disfrutando mucho del camino y me estoy planteando eso, ir paso a paso; y cuando vea que la motivación, o la ilusión más que la motivación, no acompaña, pues ya veremos", vaticina el palista ilerdense sobre los Juegos de 2028.

Con todo, Craviotto describió como "impresionante" su 2024. "Yo estoy muy, muy feliz. Siempre se quiere el oro, siempre se quiere ganar... Pero bueno, un bronce, una medalla olímpica, creo que hay que valorarlo como lo que es. Todos los rivales querían ese oro", aludió sobre el bronce en Paris 2024 con el K4 500 y que le hizo entrar en la historia del olimpismo español como el más laureado.

En este sentido, el catalán subrayó los "tres años de mucho esfuerzo" hasta acudir en buenas condiciones a esa cita parisina. "Llegar a una competición como unos Juegos Olímpicos, compitiendo como lo hicimos y conseguir una medalla hace que la valoración sea exquisita", recalca.

"El objetivo era el oro. Sabíamos que podíamos pelearlo, pero sí, es verdad que durante todo el ciclo olímpico los dominadores habían sido los alemanes. Ellos eran los que tenían la presión, los favoritos y lo volvieron a demostrar. Y bueno, nosotros lo peleamos y muy contentos", expresó Craviotto.

Este recordó que lleva "muchos ciclos olímpicos". "En mi caso cinco ciclos olímpicos y ganando medalla, medalla, medalla... Llegar a mis quintos Juegos y estar todavía peleando por una medalla, yo creo que estoy más que satisfecho", opinó sobre su actuación en París 2024 con el bronce del K4 500 metros junto a Carlos Arévalo, Marcus Cooper y Rodrigo Germade.

Para él y el resto de compañeros, es vital la parte psicológica. "La cabeza para mí lo es, no diría que todo, pero casi todo. El físico evidentemente que es superimportante, pero la cabeza digamos que es la que manda las órdenes a los músculos y, si no tienes esa mentalidad, esa forma de salir con determinación a la hora de competir, yo creo que es muy importante hacer hincapié en la cabeza", concluyó el seis veces medallista olímpico.