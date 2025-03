Brays Efe recuerda a Marisa Paredes con unas bonitas palabras

Hace unos días nos enfrentábamos a una gran pérdida en el mundo de la interpretación con el fallecimiento inesperado de Marisa Paredes a los 78 años de edad: "El cine español se queda sin una de sus actrices más icónicas" dejando "una larga carrera en la que el público ha podido verla en más de 74 ocasiones en la gran pantalla".

Numerosos rostros conocidos mostraron su dolor tras la pérdida, muchos otros también acudieron a despedirse de ella por última vez... Brays Efe aprovechaba la presencia de la prensa hace unos días para recordala.

"Ha sido una manera horrible de despertarse hoy, es que de repente..." comentaba el actor y tenía unas bonitas palabras para ella: "Marisa Paredes es una súper inspiración para cualquier actor de este país, yo creo, y es que tiene tantos trabajos icónicos que a mí me llegan".

Además, se pronunció sobre la "lista negra" de acoso en el mundo de la interpretación y explicaba que "todos hemos oído cosas, también uno a veces no tiene, ha oído algo, pero no tiene ninguna prueba ni nada, pero yo procuro cuando he oído algo y tengo conversaciones privadas con personas que me preguntan sobre estos temas, dar una opinión sin filtros y decir lo que he escuchado".

Eso sí, hacer eso "es diferente decirlo en público porque cuando uno cuando no tiene pruebas no puede... pero luego, a veces te llaman y te cuentan una historia u otra y tampoco sabes muy bien qué sacar en claro" y mandaba un mensaje: "Yo creo que a veces la gente piensa que, porque no está saliendo en medios publicados nombres, no está habiendo un cambio, y creo que sí que está habiendo un cambio".