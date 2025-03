El rapero Morad es el artista español más escuchado en Europa en 2024, según Spotify

El rapero Morad se ha consolidado este 2024 como una de las figuras más importantes del año en el panorama musical y se ha convertido en el español más escuchado en Europa, según los datos de Wrapped de Europa de Spotify, recogidos por Europa Press.

La compañía musical destaca a Morad como un "referente" en el mundo del rap, un género que ha marcado el sonido de Europa, junto con la electrónica, con los cinco artistas europeos más destacados perteneciendo a estos géneros musicales.

El dj David Guetta se ha posicionado como el artista europeo más escuchado en el continente en 2024, por delante de Jul (Francia), Morad, Tiësto (Países Bajos) y Geolier (Italia).

Entre las canciones más escuchadas de los artistas europeos más escuchados en Europa en 2024, la lista la encabeza el tema 'Too sweet', de Hozier (Irlanda); 'Overdrive', de Ofenbach (Francia); 'I don't wanna wait', de David Guetta; 'Pedro', de Jaxomy (Alemania); y 'Thank you (not so bad)', de Dimitri Vegas y Like Mike (Bélgica/Grecia).

Los datos de Spotify también revela que el álbum más reproducido en Europa ha sido 'Unreal unearth: unheard' de Hozier, seguido de 'ICON', de Tony Effe (Italia), 'DIO LO SA', de Geolier, 'All stand together', de Lost Frequencies (Bélgica) y 'Vera Baddie', de ANNA (Italia).

Además, se ha revelado que los europeos han respaldado el talento local, con un incremento del 12,6 por ciento en las reproducciones de artistas europeos este año. Luxemburgo ha sido el país con mayor crecimiento, con un aumento del 88 por ciento en comparación con el año anterior.

Por su parte, el Festival de Eurovisión continuó contribuyendo a la exportación cultural. Los usuarios de Spotify, a nivel global, han estado escuchando las playlists de Eurovisión durante más de siete millones de horas.

Asimismo, estos datos muestran que España lidera el ranking de artistas RADAR -que impulsa los nuevos talentos- europeos más escuchados en el mundo, con Quevedo en primer lugar; Morad en segundo; Saiko en tercera posición; y Beny Jr, en cuarto lugar. La quinta posición se la lleva el alemán Ski Aggu.

En lo que respecta a EQUAL -fomenta la equidad para las mujeres- Bad Gyal es la "reina", siendo la artista EQUAL española más escuchada en el mundo.