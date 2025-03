Dulce zanja los rumores de distanciamiento con Isa Pantoja y revela si pasarán juntas las Navidades

Dulce Delapiedra ha reaparecido por Navidad. Alejada de los focos desde que se sentó en el plató de '¡De Viernes!' para arremeter contra la familia Pantoja y dar su versión del tremendo episodio que se vivió en Cantora cuando Isa Pantoja tenía 16 años y su madre, Isabel Pantoja, le cortó el pelo a trasquilones al descubrir que escondía un teléfono para hablar con su novio, antes de que Kiko Rivera se presentase en la finca y la regase con una manguera en pleno diciembre, la niñera ha salido al paso de los rumores de distanciamiento con la hija de la tonadillera y ha aclarado en qué punto está su relación.

La propia Isa reconoció que no le había gustado que Dulce diese una entrevista hablando de un asunto tan delicado que ella misma había relatado tan solo una semana antes y, con la sinceridad que la caracteriza, confesó que le había pedido que no hablase del episodio de la manguera en televisión. Algo que la niñera ignoró, sacando tajada económica de un tema que su 'niña' quería dar por zanjado.

"Prefería que no hubiese hecho la entrevista porque no quería seguir removiendo, pero la relación con Dulce no la voy a perder nunca porque es una persona que me ha apoyado en momentos muy duros de mi vida, ha estado dedicada a mí 25 años y sigue estando por mi hijo, es quien le ha cuidado y ha ejercido como abuela sin serlo" aclaraba en 'Vamos a ver', dejando claro que su relación con la niñera está por encima de cualquier cosa.

Y ahora es Dulce la que ha desmentido los rumores de distanciamiento de Isa después de que la peruana haya puesto rumbo a Nueva York con Asraf y su hijo Alberto para pasar Nochebuena y Navidad en la ciudad de los rascacielos, a miles de kilómetros de la niñera.

"Voy a ir a verla en Navidad y siempre" ha sentenciado rotunda, asegurando con un "muchísimo" que está contenta porque la hermana de Kiko Rivera haya decidido sincerarse por fin y relatar los desprecios y humillaciones que sufrió por parte de su familia.