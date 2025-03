Baraja: "Me he dejado el alma para ayudar; deseo que el equipo logre el objetivo"

Valencia, 23 dic (EFE).- El ya extrenador del Valencia Rubén Baraja aseguró este lunes, tras ser cesado como técnico del equipo en el que estuvo una década como jugador y casi dos años como entrenador, que se ha "dejado el alma para ayudar al Valencia" y desea "que esta plantilla que logre alcanzar el objetivo".

En una carta difundida en redes sociales, Baraja reivindicó que ha intentado que el equipo supere "esta difícil situación" en la que se encuentra el Valencia: "Desde el primer día hasta el último, he dado lo mejor de mí, me he dejado el alma para ayudar al Valencia CF a superar esta difícil situación".

"Solo quiero recalcar mi agradecimiento al cariño del valencianismo y mi deseo y total convicción en que esta plantilla, que también se entrega para dar lo mejor, logre alcanzar el objetivo", resaltó el técnico vallisoletano.

"Gracias, en primer lugar y ante todo, por la confianza puesta en mí para cumplir uno de mis sueños profesionales, entrenar a mi Valencia CF. Han sido casi dos años muy intensos en que hemos compartido muchas emociones, alegrías y también frustraciones", explicó al inicio de la misiva.

Baraja, que reiteró que dio "lo mejor" de él desde el primer hasta el último día, señaló que se dejó "el alma" para ayudar a la entidad.

"En mi corazón ha estado, está y estará siempre el Valencia CF y, pese a que es un momento triste, esta etapa ha sido un privilegio y un orgullo. Hui més que mai, AMUNT Valencia!", concluyó Baraja.

El hasta este lunes técnico del Valencia llegó al club de Mestalla en febrero de 2023, cuando el equipo estaba en descenso, y consiguió salvar al conjunto valenciano de bajar a la Segunda División en la última jornada, antes de renovar por dos años.

La temporada pasada, un buen inicio llevó al equipo a soñar con Europa y, aunque no llegó a esos puestos, colmó las aspiraciones de un conjunto cuyo objetivo inicial había sido lograr la permanencia y no sufrir durante la campaña. Por ello, Valencia y Baraja renovaron el contrato del técnico hasta final de 2026.

Sin embargo, la mala dinámica que se inició a finales del pasado curso y que se alarga hasta ahora ha propiciado que el club tome ahora esta decisión, motivada sobre todo por unos resultados que él mismo calificó de “indefendibles”, aunque seguía convencido de que podía revertir la situación. EFE

crn/cta/apa