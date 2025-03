Coudet: “Me duele que se nos escapen los dos puntos en el final”

Valencia, 22 dic (EFE).- El entrenador del Deportivo Alavés, Eduardo ‘Chacho’ Coudet, expresó que le duele que se les hayan escapado los dos puntos en los últimos dos minutos del partido (m.98) ante el Valencia (2-2).

“Venir a Mestalla es complejo, con lo que significa este campo. El Valencia tiene un buen plantel y un buen entrenador. Creo que estuvimos mejor nosotros en el primer tiempo, ellos atacaron más en el segundo. Estás enojado y no piensas en si es justo o no. El rival también vive una situación particular y la intención era llevarnos los tres puntos”, dijo en la rueda de prensa posterior al encuentro.

El técnico argentino analizó que en el inicio del partido se han sentido cómodos y terminaron un primer tiempo muy bueno con incluso “algún chance” de ampliar el marcador. En cambio, admitió que en la segunda parte no pudo fluir el juego en donde iban a tener más espacios ante la desesperación del Valencia.

“Los dos penales son de VAR, como decimos ahora, tenemos que seguir mejorando. Nos hemos adaptado a los jugadores que teníamos a disposición y han ejecutado bien el plan de partido. Nos condicionaron las ventanas de los cambios con los dos cambios obligados”, dijo.

Coudet apuntó que Guridi tenía molestias en el abductor y que el portero Antonio Sivera le dijo que piensa que le rompieron el dedo. “Sivera sintió que le pateó la mano y se lo han llevado a hacer pruebas”, agregó. EFE

plm/nhp/arh