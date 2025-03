Rosario Mohedano habla de cómo pasará las Navidades

Viviendo uno de los momentos más dulces de su vida, alejada de todas las polémicas que le han rodeado en los últimos años y, sobre todo, disfrutando de su música y de sus seres queridos... Rosario Mohedano acudía este viernes al concierto de Camilo en Starlite Christmas.

Allí se sorprendida cuando le preguntaban sobre el cumpleaños de Antonio Tejado y, aunque al principio no entendía qué día era: "¡Venga, venga! ¡Ostras! ¿Qué día es hoy?", Rosario explicaba que "no es un día señalado para mí, no, para nada, para nada" y deseaba "felicidad a todos, todo lo mejor".

En cuanto a cómo pasará estas Navidades, Rosario explicaba que "no" viajará hasta Chipiona para estar con su padre porque este "se queda en Chipiona con mi hermano, que está allí trabajando y eso, y es lo que toca".

Fan de Isabel Pantoja, que actuará en Starlite el próximo 26 de diciembre en Madrid, la hija de Rosa Benito comentaba que "no puedo" ir al concierto porque "tengo visita y me da mucha pena, porque me encantaría verla aquí, que va a lucirse muchísimo, pero no puedo".