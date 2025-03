Continúa la pesadilla de Mason Mount: fuera varias semanas

Londres, 20 dic (EFE).- Mason Mount, jugador del Manchester United, estará de baja "varias semanas" por la lesión muscular que sufrió en el partido del fin de semana pasado contra el Manchester City.

El jugador inglés apenas duró unos minutos en el campo, antes de tener que irse lesionado, en el que supone el enésimo problema en la carrera del centrocampista en Old Trafford.

Desde que llegó al United en el verano de 2023 a cambio de 64 millones de euros, Mount solo ha podido disputar 32 partidos, aportando un gol y una asistencia. Esta temporada ya se ha perdido once encuentros por lesión.

"Va a estar varias semanas fuera. No sé exactamente la fecha en la que podrá volver, pero a va estar fuera bastante tiempo. Es parte del fútbol", dijo este viernes en rueda de prensa Rúben Amorim, que también fue preguntado por los problemas recurrentes de lesiones del centrocampista inglés.

"Ese no es mi departamento. Lo que puedo hacer es enseñarle cómo queremos jugar mientras se está recuperando, y que utilice ese tiempo para pensar en diferentes cosas. Lo peor es que no tienes tiempo para entrenar como deberías cuando te tienes que estar recuperando de tantas lesiones. Siempre estamos viajando, no podemos entrenar suficiente con todos juntos", añadió. EFE