Chris Froome: "El año que viene será el último y sería especial ir a la Vuelta"

Madrid, 19 dic (EFE).- El ciclista Chris Froome, ganador de la Vuelta en las ediciones de 2011 y 2017, confirmó que el año que viene será el último como corredor profesional y reconoció que sería especial poder participar en la Vuelta.

"Aun no tengo el programa que voy a hacer, pero el año que viene será mi último y sería especial ir a la Vuelta. Siempre es un placer correr en una cita como esta", dijo Froome este jueves en la presentación del recorrido de la 90 edición de la competición, en la que confesó que no contempla hacer el doblete Tour-Vuelta e indicó que es "realista" al saber que no va a luchar por la clasificación general en ninguna de las dos.

El británico, nacido en Kenia, remarcó la dureza del recorrido al acabar 10 de las etapas en alto y resaltó el paso por cimas históricas del ciclismo como L'Angliru (Asturias).

"Esta edición va a ser especialmente dura con finales complicados en cimas históricas del ciclismo como L'Angliru. Son de otro nivel de dificultad", destacó el cuatro veces ganador del Tour de Francia que afirmó que la Bola del Mundo es la etapa reina.

"La etapa reina es la Bola del Mundo y la más especial es L'Angliru que es una cima que siempre he intentado ganar, pero de momento no ha sido posible. Siempre tengo buenos momentos ahí y va a ser muy especial ir este año si participo", explicó. EFE