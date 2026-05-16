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Toni Bou comienza con victoria en Motegi el camino a su título 40

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Redacción deportes, 16 may (EFE).- El español Toni Bou (Montesa) comenzó con fuerza el camino a su título 40 al ganar en la primera jornada de la cita inaugural del nuevo TrialGP en Motegi (Japón), tras superar a Jaime Busto (Beta) por tiempo en la nueva superfinal de la segunda tanda.

El piloto catalán no lo tuvo nada fácil ante el vasco, que planteó una dura batalla en todo momento, aunque en la primera manga el campeón acumuló 22 puntos de penalización por 26 de su rival, pero después todo fue mucho más equilibrado, ya que igualaron a diez.

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Por lo tanto, la súper final se decidió por tiempo. Bou marcó 25:02 y Busto 26:36.

Así las cosas, tras esta jornada inaugural Bou acumula 40 puntos, seis más que Busto, mientras que el podio lo completó Matteo Grattarola (Beta), que suma 28, dos más que el también español Gabriel Marcelli (Montesa). Este domingo tendrá lugar la segunda sesión.

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