Putin firma decreto que simplifica la ciudadanía rusa para los ciudadanos de Transnistria

Moscú, 16 may (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, firmó un decreto que simplifica los trámites de concesión de la ciudadanía rusa para los ciudadanos de la región separatista moldava de Transnistria.

El correspondiente documento fue publicado en el portal de información legal del Estado ruso.

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En virtud del decreto, podrán optar por la ciudadanía rusa de modo simplificado todos los ciudadanos extranjeros o personas sin ciudadanía mayores de 18 años que viven permanentemente en Tansnistria el día de la firma del decreto, es decir, este 15 de mayo.

Esta decisión, según el documento, busca "proteger los derechos y libertades humanas y ciudadanas en base a los principios y normas internacionales".

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El decreto establece que los habitantes de Transnistria pueden solicitar la ciudadanía rusa sin necesidad de residir permanentemente en Territorio ruso durante cinco años, dominar el idioma ruso, conocer la historia y las leyes de Rusia.

Las solicitudes podrán ser presentadas en las legaciones diplomáticas y consulares rusas.

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En abril pasado el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Serguéi Shoigú, aseguró que Moscú no descarta anexionar la región separatista de Transnistria para proteger a los ciudadanos rusos que viven en Moldavia.

El exministro de Defensa señaló que unos 220.000 ciudadanos rusos viven en la región separatista moldava y "sus intereses y seguridad se encuentran actualmente amenazados debido a las acciones irreflexivas e irresponsables de Kiev y de Chisinau".

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"Si surge la necesidad, Rusia tomará todas las medidas necesarias y utilizará todos los métodos disponibles para protegerlos (a los ciudadanos rusos en Transnistria)", advirtió.

Acusó a las autoridades moldavas, que han logrado el apoyo financiero de la Unión Europea para importar gas, de chantajear a la región prorrusa en el plano energético.

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Recientemente, la Duma o cámara de diputados rusa aprobó en primera lectura un proyecto de ley que daría luz verde a autorizar el despliegue de tropas en el extranjero si ciudadanos rusos se encuentran amenazados.