Sebastian Coe: "Veo el Grand Slam más como un colaborador que como un competidor"

David Ramiro

Redacción deportes, 17 dic (EFE).- El británico Sebastian Coe, presidente de World Athletics desde 2015, asegura que el atletismo vive un momento de "crecimiento a nivel mundial" debido a una serie de decisiones estratégicas que están tomando en los últimos años y que está revirtiendo en nuevos patrocinios.

Considera, asimismo, que el Grand Slam de Michael Johnson es "más un colaborador que un competidor" de la Liga Diamante y que desde la institución que dirige están asumiendo "un papel de liderazgo en el tema de la naturaleza de género".

El Grand Slam Track pretende revolucionar el atletismo mundial y con su estreno en 2025 ha puesto en alerta a la Liga Diamante, que ha hecho varios movimientos estratégicos en materia de premios y calendario para no verse eclipsado por el nuevo circuito que impulsa el exvelocista estadounidense Michael Johnson.

Los premios son suculentos ya que el ganador de cada disciplina en cada prueba se llevará 100.000 dólares, un importe que irá descendiendo según su posición en la competición hasta los 10.000 del octavo clasificado.

La irrupción de este Grand Slam Track, que no aceptará en las carreras liebres y tampoco tendrá concursos, solo pruebas en pista, repartirá a los atletas en varios grupos de tal forma que todos tengan que competir dos veces, una por prueba, durando las competiciones tres días.

"No veo ninguna razón para no ser amable con una organización y un atleta de alto nivel que decide dedicar su tiempo y sus recursos a invertir en el atletismo. Por supuesto, quiero que tenga éxito. Quiero que dé lustre a la dirección que está tomando el deporte y me consuela el hecho de saber que ese tipo de inversión no habría existido antes. No digo hace diez años, sino probablemente tampoco hace cinco", declaró Coe, en una entrevista virtual con las principales agencias internacionales, incluida EFE.

"Eso es porque hay una plataforma a la que le interesa. La gente no invierte rutinariamente. Sony, Honda o Deloitte no invierten en nada que vaya en la dirección equivocada. Está bien sentarme aquí a decir que tenemos un gran deporte y tenemos Mondo y tenemos Sydney pero en realidad se tienen estudios basados en datos. El mercado es bastante implacable y en última instancia es el árbitro final", consideró.

"Los patrocinadores que entran en una organización lo hacen por una buena razón y eso me alegra. Veo este Grand Slam como una inversión adicional. Lo veo más como un colaborador que como un competidor. Es importante que todo el mundo lo acepte. Es importante que destinemos más fondos al deporte, sobre todo si eso supone una diferencia sustancial para el bienestar y la seguridad financiera de los atletas", señaló.

Para Coe no tiene explicación que el éxito de una Liga o un acontecimiento concreto se base únicamente en la participación de los seis mejores atletas de una prueba determinada.

"Igual yo soy un poco anticuado en esto pero si nos remontamos a no hace mucho tiempo, teníamos a algunos de los grandes directores de reuniones que han hecho de nuestro deporte lo que es hoy. Por ejemplo la gente que nos contrató a Michael Johnson y a mí. No se limitaban a ir a la lista de clasificación y decir que querían a los doce mejores atletas de 1.500 metros porque eso les iba a hacer tener una gran carrera. No siempre funciona así. Hay mucha intuición y a veces elegir a los seis mejores atletas no siempre te da la mejor carrera", apuntó.

"La gente quiere carreras. Eso es lo que la gente recuerda. No van allí para ver récords mundiales solo. Y esa experiencia va mucho más allá del terreno de juego. Quieren saber que se les cuida y que hay otros elementos en esa experiencia que se llevan", admitió.

El máximo dirigente de World Athletics considera que la Liga Diamante está "en buena forma", basando su justificación en las cifras de retransmisiones, "superiores a las del año pasado y, de nuevo, superiores a las del año anterior".

"El año que viene aumentarán los fondos y seguirá creciendo. Zúrich, Bruselas, Eugene u Oslo son acontecimientos que acaparan imágenes y espacio en todo el mundo. Yo soy un gran partidario de la competencia en el mercado y por eso-hemos creado una unidad de innovación para trabajar en 2025, seguir pensando en 2026 y seguir dedicándonos al atletismo", comentó.

Sobre los Juegos Olímpicos de París, en los que el atletismo fue protagonista en el Estadio de Francia y en el centro de la ciudad con la marcha y el maratón, Coe aseguró que el deporte volvió a dar muestras de su crecimiento a nivel mundial.

"París consolidó el deporte en el centro del movimiento y, en términos de horas de retransmisión, contó con unas 7.500. Si lo comparamos con Tokio tres años antes, fueron 5.500, pero si nos remontamos a Río en 2016 el número quedó en 1.500", señaló.

"Por lo tanto, en cualquier conjunto de métricas, el deporte se está moviendo en la dirección correcta y si quieres una definición de alcance global como deporte podemos decir que 75 países llegaron entre los ocho primeros en París, 27 fueron medallas de oro olímpicas, 43 consiguieron alguna y se batieron una gran cantidad de récords nacionales y regionales también", manifestó.

Uno de los eventos de los que más orgulloso se siente Coe son los Mundiales de Budapest de 2023, que dieron un "impulso" al atletismo al ser "los más exitosos" de la historia.

"Esos campeonatos nos han proporcionado el impulso y una plataforma para traer nuevas fuentes de ingresos en el deporte. Es una muy buena señal y ahora llegan inversiones externas a este deporte que, sin duda, no habrían llegado hace diez años y probablemente ni siquiera hace cinco. Así que hemos creado una plataforma que me dice que el deporte avanza en la dirección correcta y que las marcas que se unen a nosotros están tomando buenas decisiones. Rara vez lo hacen de forma aislada", señaló.

"El atletismo está atrayendo a los socios adecuados. Este año estamos muy contentos de haber llegado a un acuerdo, tanto contractual como disciplinario, para los nuevos Campeonatos del Mundo de Atletismo (Ultimate) de 2026 en Budapest. Se trata de un nuevo modelo para una ciudad anfitriona y para los atletas", confesó.

"También es un nuevo modelo para los patrocinadores y los organismos de radiodifusión y, desde luego, es un nuevo modelo para el atletismo mundial. Estamos muy interesados en continuar con esta innovación, que puede combinarse con otras. Sinceramente, acepto críticas de donde sean, pero tenemos una plataforma que realmente ofrece una propuesta atractiva para el atletismo. Hemos tomado algunas decisiones difíciles este año pero creo que son buenas", apuntó.

Uno de los aspectos que están empezando a abordar como deporte y que probablemente sea "más complicado es la naturaleza del género".

"No es exclusiva de un deporte ni se da únicamente en un continente pero se manifiesta de una manera concreta. Tanto los atletas de la Comisión de Atletas como mi Grupo de Trabajo sobre Liderazgo de Género han asumido un papel de liderazgo en esta cuestión y estamos trabajando muy estrechamente con organizaciones tanto dentro como fuera del deporte", comentó.

"No somos los únicos mejor situados para afrontar estos retos. Tenemos que trabajar en colaboración con las organizaciones que probablemente estén mejor situadas para hacerlo, pero tenemos la responsabilidad, en la medida de lo posible, y quizá en términos de recursos, no sólo financieros, de asegurarnos que contamos con la coalición adecuada de actores que realmente puedan ayudarnos a abordar este problema. Sentimos la responsabilidad de abordarlo por nuestro deporte y porque es en nuestro deporte donde se manifiesta", señaló.

El mundo virtual ha llegado también al deporte y los videojuegos son prueba de ello. "Creo que los e-Sports son importantes y, sin duda, tenemos que explorarlos y entenderlos".

"Es bastante evidente lo que está pasando en ese mercado y creo que este mundo, si se utiliza con sensatez, puede ser una herramienta de reclutamiento y puede ampliar el atractivo de lo que intentamos conseguir en el atletismo", apuntó.

"Y tenemos que hacerlo con más urgencia que en el pasado. La gente tiene que darse cuenta de que el panorama del patrocinio deportivo ha cambiado", señaló.

"Preferiría saber que tenemos sistemas que funcionan y una unidad de integridad atlética que está eliminando a los tramposos, independientemente de la reputación, los recursos y el tamaño de la federación. Así que no me sorprende que se produzca una escalada numérica de casos. Si vas a pescar, pescas. No creo que eso sea de un país particular", apuntó.

"Me reconforta saber que a través de la unidad de integridad realmente se ha dado confianza a muchos más atletas que no la habían tenido en el pasado. Estamos avanzando en la dirección correcta en ese sentido aunque es un progreso lento", comentó.

Por último, Sebastian Coe subrayó que sus "objetivos personales son que el atletismo continúe en la senda ascendente" porque lleva "un ascenso espectacular en los dos últimos años".

"Hemos traído a algunos socios muy importantes que han decidido estar con nosotros en este tiempo. Aún así no debemos dar nada por sentado y seguir buscando nuevas fuentes de ingresos", concluyó. EFE