IU propondrá en el Parlamento el rechazo al acuerdo con Mercosur ya que es "la puntilla" para el sector agroganadero

La portavoz del Grupo Parlamentario de Podemos-IU, Henar Moreno, ha indicado que su formación va a defender, a través de una Proposición No de Ley, que se debatirá el 26 de diciembre, en el Parlamento riojano, de rechazo al acuerdo con Mercosur, ya que supone "la puntilla" para el sector agroganadero.

Moreno se ha referido a este asunto en una comparecencia de prensa en la que ha reiterado que "este nuevo Tratado de Libre Comercio puede ser precisamente la puntilla que acabe definitivamente con nuestro modelo de agricultura y de ganadería social y profesional, porque esto no sólo se trata de producir alimentos, sino sobre todo se trata de garantizar el principio de soberanía alimentaria".

Al hilo de ello, la portavoz parlamentaria ha apuntado que "es curioso que mientras agricultores y ganaderos se manifestaban en Madrid, en contra de este acuerdo, los Gobiernos riojano y navarro ponían encima de la mesa una inversión de dos millones de euros cada una de las comunidades autónomas para ese centro de nuevas tecnologías en materia de las industrias agroalimentarias; algo que debería ser una buena noticia, pero que es una noticia nefasta cuando se ha dejado abandonado al campo riojano".

En este punto, Moreno se ha preguntado que "¿qué industrias agroalimentarias se van a poner en valor si no tenemos agricultores y ganaderos?, por lo que el acuerdo con Navarra "debe compatibilizarse desde luego con un plan de rescate para salvar a un sector". Todo ello, porque ha recordado que "los agricultores y las agricultoras de nuestra comunidad han visto cómo venían perdiendo la rentabilidad, cuantificado en los últimos años en un 20 por ciento".

En este punto, ha indicado que "productos fundamentales para nuestra comunidad autónoma como la patata y la remolacha en nuestra comunidad autónoma son realmente testimoniales; y parece que sólo se habla de vino, que es verdad que hay que hablar del vino, pero aquí nos encorsetamos en un debate sobre arranque si o arranque no, cuando el debate tiene que estar en garantizar la rentabilidad para el productor para los agricultores para las agricultoras para los ganaderos y para las ganaderas".

Con todo esto, el Tratado de Mercosur "puede ser la puntilla final que acabe con un sector productivo que nuestra comunidad autónoma tiene un peso fundamental pero que tiene una media de edad de 59,9 años y es evidente que el relevo generacional no se está produciendo".

Ha asegurado que este acuerdo será "un engaño en el que no vamos a saber de dónde viene y no vamos a saber qué calidades tienen o qué controles sanitarios tienen los productos que vienen por ese acuerdo", que ha recordado que "Francia ya ha anunciado que no lo va a firmar". Por ello, espera que España haga lo propio porque eso supondría "apoyar al sector productor, y al modelo de agricultura social y profesional".