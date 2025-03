El papa Francisco aconseja la risa y el llanto para no renunciar a la humanidad

Nueva York, 17 dic (EFE).- El papa Francisco reivindicó este martes que "hay fe en el humor" y destacó la importancia de la risa y el llanto espontáneos para "evitar perder la humanidad", pues quien renuncia a ella "renuncia a todo".

"La vida tiene inevitablemente sus tristezas, que forman parte de todo camino de esperanza y de todo camino hacia la conversión. Pero es importante evitar a toda costa regodearse en la melancolía y no dejar que (esta) amargue el corazón", indicó el papa en una columna de opinión publicada hoy en el diario The New York Times.

En el artículo, que está cargado de humor, el papa alaba a los ancianos y los niños por tener "el don de la risa y de las lágrimas", símbolo de "espontaneidad y humanidad" que recuerda que "quien renuncia a su propia humanidad renuncia a todo".

"Cuando se hace difícil llorar en serio o reír apasionadamente, entonces estamos realmente en la cuesta abajo. Nos anestesiamos y los adultos anestesiados no hacen nada bueno por sí mismos, ni por la sociedad, ni por la Iglesia", opina.

El pontífice reconoce con humor que, "por desgracia", los sacerdotes parecen a veces "amargados y tristes, más solterones que casados con la Iglesia, más funcionarios que pastores y más soberbios que alegres", pero asegura que también suelen "disfrutar del humor" con "una buena reserva de chistes e historias divertidas".

"Los chistes sobre jesuitas y contados por jesuitas pertenecen a una clase propia, comparable quizá solo a los que se hacen sobre los carabineros en Italia, o sobre las madres judías en el humor yiddish", subraya, y agrega que es precisamente el Evangelio el que "nos recuerda que debemos recuperar la capacidad de sonreír".

El pontífice insiste además en que la autoburla es "un poderoso instrumento" contra el narcisismo: "El mejor consejo frente al espejo es reírnos de nosotros mismos".

La columna del papa Francisco se ha publicado el mismo día en que ha salido a la luz un extracto de su autobiografía 'Spera' adelantado antes de su publicación en enero, en el que ha revelado que en su viaje a Irak en marzo de 2021 se evitaron dos intentos de atentado. EFE