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Guterres (ONU) expresa su apoyo a España en la gestión de la crisis del hantavirus

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El secretario general de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, ha expresado su apoyo al Gobierno de España por la gestión de la crisis del hantavirus, que se ha realizado en estrecha coordinación con los miembros de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

"Aunque el riesgo actual para la salud pública del virus sigue siendo bajo", afirma en la red social 'x', manifiesta que es "importante que los esfuerzos de salud internacionales garanticen la seguridad de todos", incluidos los pasajeros y la tripulación del 'MV Hondius'.

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El operativo de desembarco del crucero de lujo MV Hondius, afectado con un brote de hantavirus, que ha comenzado este domingo acabará este lunes con la repatriación de los últimos pasajeros y salida del fondeo del crucero del puerto de Granadilla, en Tenerife. Los primeros en desembarcar fueron los 14 ciudadanos españoles --13 pasajeros y un miembro de la tripulación--, que se enctenrra desde este domingo en el madrileño Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla para hacer la cuarentena tras viajar a bordo del crucero afectado por hantavirus.

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