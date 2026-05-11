Prosus vende a Aspex Management un 5% de Delivery Hero (Glovo) por 335 millones

El grupo neerlandés Prosus ha confirmado este lunes la venta de un paquete de 15,18 millones de acciones ordinarias de la alemana Delivery Hero a Aspex Management, lo que representa aproximadamente el 5% del capital social emitido del dueño de Glovo, a cambio de unos 335 millones de euros.

La transacción se cerró a 22 euros por acción, con una prima de aproximadamente el 10% sobre el precio de cierre de las acciones de Delivery Hero el pasado viernes y de aproximadamente el 22% sobre el precio medio ponderado por volumen (VWAP) durante los últimos 30 días.

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El pasado mes de abril, Prosus vendió a Uber un total de 13,5 millones acciones ordinarias de Delivery Hero, el 4,5% del capital social emitido, por unos 271 millones de euros.

La venta de estos paquetes de acciones se enmarcan en la decisión de agosto de 2025 de la Comisión Europea, que aprobó la adquisición de Just Eat Takeaway.com por parte de Prosus, sujeta al compromiso de la neerlandesa de reducir significativamente su participación en Delivery Hero.

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Entonces, la Comisión Europea aprobó con condiciones la compra de Just Eat por parte de Naspers, después de que ésta se comprometiera a que Prosus, su brazo inversor en Europa, reduciría su peso en Delivery Hero, que ascendía en aquel momento a alrededor del 27% del grupo alemán.