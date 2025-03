Previa del Real Madrid - Chelsea

El Real Madrid recibe este martes (18.45 horas) al Chelsea en la última jornada de la fase de grupos de la Champions femenina 2024-2025, un duelo que definirá el primer puesto, con los dos equipos clasificados para cuartos de final, un objetivo para el cual las madridistas necesitan ganar a las 'blues', que hasta ahora han hecho un pleno de triunfos en los cinco partidos previos.

El Alfredo Di Stéfano acoge este martes un partido de mucho nivel y clave para el prestigio y el destino del Real Madrid femenino en la Liga de Campeones. Tanto Real Madrid como Chelsea ya están clasificados para los cuartos de final, pero se juegan avanzar como primero de grupo -la primera vez en el caso del conjunto madridista- para, a priori, tener un mejor sorteo en la siguiente fase.

Y el reto para las de Toril es enorme, porque tendrán enfrente un conjunto 'blue' que suma cinco triunfos en las cinco jornadas disputadas en esta ronda -incluido el 3-2 en la primera vuelta contra e Real Madrid- y que no ha perdido todavía en los 15 duelos que ha jugado en lo que va de curso. Sin embargo, viene de empatar en su competición doméstica frente al Leicester (1-1), también fuera de casa.

Desde esa derrota en la primera jornada de la fase de grupos, el Real Madrid solo ha logrado triunfos, para sumar 12 puntos, con 19 goles a favor y 5 en contra. Con una diferencia de goles mayor que el Chelsea (17-5), las madridistas no necesitan golear en Londres para ser primeras, solo ganar, algo que, sin embargo, no han logrado nunca ante el Chelsea. Hasta ahora, su mayor botín ante las 'blues' son dos empates en casa, un resultado que no le valdría para el objetivo.

"Sabemos que tenemos los deberes ya hechos pero tenemos ilusión por afrontar un partido de este calibre, con un rival que aspira a ser campeón de Europa. Venimos de una trayectoria muy buena, con grandes resultados y cuatro meses con buenas sensaciones. Este tipo de partidos necesita alta concentración. Es la élite y hay que poner el foco en estar muy atentos", avisó el técnico madridista, Alberto Toril, en la previa.

Y es que en la primera vuelta fueron los fallos individuales los que condenaron las opciones madridistas de conquistar Londres, por lo que ser un equipo y no desviarse de las tareas defensivas a la vez de un acierto ofensivo a la altura del partido serán claves para defender el Di Stéfano, un feudo en el que aún no ha encajado ningún tanto en contra en esta fase de grupos, con solo una derrota -ante el Barça (0-4)- en los últimos nueve partidos como local.

Toril y el equipo son conscientes del reto mayúsculo que afrontan este martes y las rotaciones este fin de semana en la Liga F responden a la envergadura del encuentro continental. El Real Madrid remontó en los últimos 10 minutos (1-4) el tanto inicial del RC Deportivo gracias a la entrada en la segunda mitad de las que apuntan a titulares en Londres.

Así, Misa Rodríguez es fija en portería, mientras Sheila García volverá al lateral derecho, en una defensa formada por las centrales Rocío Gálvez y María Méndez, y con Olga García por la izquierda. En el centro del campo, habrá que ver si repiten Tere Abelleira y Melanie Leupolz, aunque apuntan a la titularidad Caroline Weir, junto a Sandie Toletti y Filippa Angeldal. Mientras que la responsabilidad ofensiva recaerá en Linda Caicedo, Naomie Feller y Signe Bruun.

Enfrente estará un Chelsea imparable y dominante hasta el momento, solo frenado por el Leicester este fin de semana, cuando rascó un empate (1-1) en la competición doméstica femenina, la cual lidera en solitario. Sonia Bompastor ha logrado dotar de ambición y competitividad al equipo pese a las múltiples rotaciones, aunque este martes se espera su once de gala. Muy parecido al que goleó por 6-1 al Twente neerlandés en la última jornada continental.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES:

REAL MADRID: Misa Rodríguez; Sheila García, Gálvez, María Méndez, Olga García; Weir, Toletti, Angeldal; Feller, Bruun y Caicedo.

CHELSEA: Musovic; Perisset, Bjorn, Bright, Charles; Cuthbert, Jean-Francois; Hamano, Macario, Beever-Jones; Mayra Ramírez.

--ÁRBITRO: Maria Ferrieri Caputi (ITA).

--ESTADIO: Alfredo di Stéfano.

--HORA: 18.45/DAZN.