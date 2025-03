Bonmatí: "Premios como el 'Golden Woman' no se gana sola"

Turín, 16 dic (EFE).- La española Aitana Bonmatí, jugadora del Barcelona, premiada con el 'Golden Woman' por el diario italiano 'Tuttosport', quiso compartir el galardón con sus compañeras de equipo, las que le ayudan día a día para "estar en este tipo de premiaciones".

"Buenas noches a todos. Quier agradecer a 'Tuttosport' por este premio", dijo en un vídeo proyectado en la gala de entrega de todos los premios, celebrada en el Museo del Automóvil de Turín.

"Muy agradecida por el premio. Siento no estar presente, tenemos un partido de Liga de Campeones que preparar. Estos premios no se gana sola, formo parte de un equipo que me ayuda para estar en todo este tipo de premiaciones. ¡Muchas gracias!", añadió.

A la gala que no acudió ningún representante del Barcelona, equipo protagonista de la edición con 3 premios, pues Lamine Yamal y Vicky López ganaron en la categoría principal, la de mejor jugador sub'21 de las ligas europeas.

Bonmatí, que hace apenas unas semanas recibió su segundo Balón de Oro, agigantó su temporada al recibir también por segundo año consecutivo este premio.

La campeona del mundo con España en 2023, ganó la temporada pasada los cuatro títulos posibles a nivel de clubes: la Liga de Campeones, la liga española, la Copa de la Reina y la Supercopa española, redondeando una temporada estelar en la que ha sido capitana.

En total, marcó 19 goles y dio 18 asistencias durante la pasada campaña.

Nacida en Sant Pere de Ribes hace 26 años, Bonmatí ganó también la Liga de Naciones y colaboró en la clasificación histórica para los Juegos Olímpicos de París 2024 en los que, a la postre, España cayó en semifinales contra Brasil y en el partido por el tercer y cuarto puesto ante Alemania.

Fue, además, elegida la mejor jugadora de la Liga de Campeones y de la Liga de Naciones. EFE