Jesús Navas: "Lo he dado todo hasta el final"

Sevilla (España), 14 dic (EFE).- El capitán del Sevilla Jesús Navas, que este sábado recibió el homenaje del Sánchez-Pizjuán en su adiós a la afición sevillista frente al Celta (1-0), manifestó que el club es su "vida" y que lo ha "dado todo hasta el final".

Tras una tarde en la que, emocionado hasta las lágrimas, recibió el tributo del sevillismo antes y después de la victoria ante el Celta, el jugador, quien se retiró en el minuto 70, dijo que "son muchos momentos", difíciles en sus inicios y de "locura" desde que anunció su adiós.

"Esto es mi vida, el Sevilla. Lo he dado todo hasta el final. Estos seis meses han sido una locura. Me he sorprendido a mí mismo. He ganado la Eurocopa con esos dolores y he vuelto aquí, a darlo todo. Amo a esta gente. Les hemos dado títulos, amor y entrega. Esto es lo que yo quería, enseñar lo que es el Sevilla y este escudo. Ya habéis visto los chavales, cómo han salido", dijo a los medios del club.

Afirmó que el Sevilla era su "sueño de niño" y que todo lo que ha conseguido "ha sido por el trabajo, el coraje, las ganas".

"Mi familia sabe los momentos tan complicados que he tenido, y el coraje que le he echado y las ganas. Han sido cuatro o cinco años los que me he levantado sin poder andar. Me da igual no poder andar mañana. Hay que darlo todo por este escudo, lo amo", abundó.

Recordó a los fallecidos Antonio Puerta y José Antonio Reyes como acicates que le han hecho levantarse cada día. "Es por ellos, por Reyes y por Puerta. Por eso he quitado mi nombre y lo he levantado al cielo, el número es de Antonio. Lo he intentado llevar con el coraje que se merece. Estoy muy feliz. El grupo ha sido una pasada", indicó Navas, quien agregó que ha "conseguido muchas cosas, pero el mayor logro es no haber cambiado desde el primer día".

"He sido el mismo. Esos son los valores que tiene el Sevilla. Hoy había que darlo todo, a pesar de las dificultades. Han salido tres jugadores nuevos y se han dejado la vida", indicó.

Desde que el Sevilla salió a calentar media hora antes del partido hasta que se certificó la victoria, los aficionados han vitoreado al jugador palaciego, que saltó al campo a los sones del himno del Sevilla y acompañado por todos su compañeros, que vestían una camiseta con su homenaje. EFE

(foto) (vídeo)