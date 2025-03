Ancelotti: "Me voy satisfecho"

Madrid, 14 dic (EFE).- Carlo Ancelotti reconoció este sábado, tras el empate a tres tantos del Real Madrid en Vallecas ante el Rayo que le impidió asaltar el liderato y le puede hacer caer a la tercera plaza de LaLiga EA Sports, que se marcha "satisfecho", y mostró optimismo ante la posibilidad de cerrar 2024 con la conquista de la Copa Intercontinental.

"Desde el 2-0 hemos jugado muy bien, creando un montón de oportunidades y hemos intentado ganar hasta el último minuto. Es un empate, como el de Mallorca o Las Palmas, pero totalmente distintos. Este es el empate de un equipo solidario que ha luchado, ha competido y no ha sido capaz de ganar porque ha cometido algunos errores pero estamos en el buen camino. Hay que mirar a los próximos partidos pero me voy satisfecho", dijo en rueda de prensa.

Ancelotti lanzó un mensaje positivo de cara a un futuro próximo. "Nos ha faltado el gol pero lo hemos intentado. Vini ha tenido dos oportunidades claras y el penalti que no se pitó. Más en ataque el equipo no podía hacer"

"Estoy contento con Rodrygo porque ha vuelto a su mejor nivel. Veo un futuro bueno, tenemos que terminar bien el año y tenemos una buena oportunidad de poder ganar un título el miércoles que sería la guinda del pastel de un año que ha sido espectacular", añadió.

Resaltó el técnico italiano la palabra "equipo", comparando la imagen dejada en Vallecas con otros empates ligueros a inicio de temporada en Mallorca y Las Palmas, y valoró la actitud de sus jugadores.

"Pensaba que era muy complicado buscar un equilibrio, compromiso y actitud. Estaba mucho más preocupado. Ahora hemos conseguido que el equipo tenga la misma actitud del año pasado, el mismo compromiso y responsabilidad. Han vuelto Rodrygo y Camavinga, pronto lo hará Alaba", señaló.

"Veo un 2025 muy bueno con ilusión, ganas y motivación porque estamos en la pelea por todo. A pesar de las dificultades estamos bien en diciembre. Hemos empezado el partido son muchos titulares, siete, y se ha competido muy bien. Cuando vuelvan todos el equipo será mucho mejor", agregó.

Además, Ancelotti recordó que el pasado curso ya empató en Vallecas y acabó ganando el título. "El año pasado no hemos ganado aquí, empatamos y ganamos LaLiga. Para ganarla tienes que ganar partidos pero si no puedes ganar, no tienes que perder. Lo dije el año pasado y nos salió bien". EFE