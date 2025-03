Álex Márquez: "Tengo el deber de hacerlo mejor que un 'rookie' y sacar las castañas del fuego"

El piloto español de MotoGP Álex Márquez (Ducati) aseguró este jueves que su "deber" es "sacar los resultados y las castañas del fuego" en su equipo y "hacerlo mejor que un 'rookie'", en referencia a su nuevo compañero, Fermín Aldeguer, al mismo tiempo que confesó que ve a su hermano Marc Márquez como campeón de la categoría en 2025 con el Ducati Corse.

"Obviamente, tengo el deber de hacerlo mejor que un 'rookie', es lo que me ha transmitido el equipo, porque me quedo un poco como referencia o piloto más experimentado dentro del equipo. Es un equipo donde tienes mucha experiencia y donde sabes darte esa confianza que necesitas. Pero me lo han dicho, 'te quedas tú como el que tiene que sacar las castañas un poco del fuego y hacer los resultados'. Es mi deber, es mi responsabilidad y es por lo que trabajo cada día", reconoció en un evento organizado por su patrocinador Estrella Galicia 0,0.

Para eso, en 2025 montará la GP24, la moto que ha ganado el Mundial esta temporada, una máquina con la que se sintió muy cómodo en el test en Montmeló. "A los Reyes Magos les pido que la moto de Montmeló sea la misma en Malasia y ya está, que no cambie en todo el año", expresó. "El año pasado cuando probé la GP23 en Valencia, salimos con dudas. La 24, desde que la cogí, me sentía superraro porque era muy diferente, pero pude ser rápido desde el primer día, ser constante, y tener esa buena señal y esas buenas situaciones te hacen ir al invierno reforzado", celebró.

"Este 2024 es el año en el que he aprendido más, porque cuando tú tienes expectativas altas y no salen como tú esperas, aprendes mucho más. Cuando todo va bien, el tiempo pasa más rápido y no te paras a pensar qué tengo que mejorar o qué tengo que hacer. Entonces, cuando las cosas van mal, analizas todo mucho más rápido, entonces aprendes más, de una moto con la que hemos sufrido, de tener a Marc en el box, y hemos dado un paso muy importante", analizó sobre su temporada.

En concreto, ha aprendido a "no mirar tanto al resto". "¿Qué tienen esos? ¿Que tienes tú? ¿Qué hacen mejor? Y al final llegó un momento de la temporada donde dijimos, 'vale, es lo que hay, tendremos esta moto de aquí al final'. El mirar qué llevan esos o qué tienen mejor moto no te sirve de nada, porque no lo vas a tener, centrarte en sacar el máximo jugo a lo que tienes es lo que más he aprendido", agregó.

Y también ha ayudado el "ambiente" en Gresini. "Cuando vienes de momentos difíciles, el entrar a un box familiar como Gresini, te dan ese ambiente, esa tranquilidad. Sobre todo, de haz lo que puedas, saca el mayor y te dan las armas para poder hacerlo, para un poco poder renacer. El equipo Gresini es el que mejor te va a dar esa tranquilidad y el mejor ambiente para volver a disfrutar de las carreras", agradeció sobre un equipo que representa su "presente y futuro".

Además, en 2025, tendrá una motivación más, que es empaparse de un piloto de "la nueva generación", como Fermín Aldeguer. "Me interesa ver qué tienen, qué hacen, empaparme un poco de esa nueva generación y el ver qué hacen mejor, me interesa mucho", admitió.

Sin ponerse un objetivo claro, Álex Márquez sí se atreve a afirmar que ve a su hermano Marc, "a diciembre de 2024", como campeón de MotoGP con el equipo oficial de Ducati. "Apostaría por Marc, ceo que está en el sitio correcto, con todo para luchar por un campeonato. Luego, pueden pasar muchas cosas. Es un deporte de riesgo, de lesiones, donde hay muchos factores que pueden influir. Creo que la experiencia de Marc y, sobre todo, su regularidad, le puede hacer ganar", señaló.

"En febrero de 2025 veremos dónde están y qué paso dan otras marcas. No hay que olvidar que el campeón va con Aprilia, qué paso da Aprilia, qué paso da Yamaha, que harán un motor nuevo, o cuánto mejorará KTM que tiene un equipazo de pilotos. A día de hoy sí, pero veremos a ver qué pasa en febrero y sobre todo cuánto mejoran las otras marcas y qué cerca están de Ducati", añadió sobre 2025.

La próximamente no estará la comisión o sindicato de pilotos de manera oficial, aunque "se ha avanzado mucho" y cree que es importante para muchos aspectos de protección para los deportistas. "Nuestra referencia es un poco la Fórmula 1, es para un salario mínimo, pero también la seguridad, o los intercomunicadores. Creo que está más cerca que hace un año, no sé cuánto, no sé si va a ser el año que viene, si va a ser dentro de dos, pero es el futuro", avanzó.

Precisamente, sobre las radios en MotoGP, el pequeño de los Márquez no lo ve claro. "Yo lo probé en parado, pero no lo probé en pista porque me molestaba porque justo va en el hueso. El feedback de otros pilotos que he escuchado es que a veces es molesto y sobre todo les cuesta escuchar cuando la moto va a altas revoluciones", expresó.

"El problema en las motos es que estamos muy expuestos a ruido, a aire, la moto hace mucho ruido también, y sobre todo también hay momentos donde te pueden hablar como en una frenada que te puedes hasta asustar. Es crítico y es algo que aún tienen que desarrollar mucho. No lo veo para el año que viene, lo veo para dentro de dos, dentro de tres, pero creo que va a llegar por 'show', no creo que tanto por seguridad", opinó.

Finalmente, destacó la figura de Luigi Dall'Igna, jefe de Ducati, de cara a sacar lo mejor de cada piloto. "Es un apoyo superdirecto, que te da mucha confianza. Cada problema que hay, por muy pequeño que sea, él está personalmente encima. Y luego envía a las personas que él cree para solucionar eso. Es una ayuda. Y también te dicen muchas referencias de los otros problemas que tienen otros pilotos", reveló.

"Te da, sobre todo, tranquilidad de que vayan bien o vayan malas cosas. Él está encima y él siempre lo ha dicho. Y dice, 'yo si tengo 8 motos en pista, quiero que del primero al octavo sean las 8 Ducatis'. Entonces, eso te dice mucho de alguien que tiene la mentalidad ganadora", concluyó.