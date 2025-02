'Enredados', que sigue las aventuras de Rapunzel, tendrá una versión de acción real

Los Ángeles (EE.UU.), 11 dic (EFE).- La película 'Tangled' ('Enredados', en español) que sigue las aventuras de Rapunzel, la joven princesa de cabellos largos, tendrá una versión de acción real, informaron medios especializados este miércoles.

El director Michael Gracey ('The Greatest Showman') actualmente se encuentra en negociaciones para liderar esta producción de Disney cuya versión animada de 2010 recaudó más de 591 millones de dólares a nivel internacional.

Se trata de una versión musical de la historia de los Hermanos Grimm cuyo guion corre a cargo de Jennifer Kaytin Robinson ('Thor: Love and Thunder').

'Enredados' sigue las aventuras de Rapunzel y un forajido llamado Flynn Rider que la rescató de la aislada torre en la que se encontraba atrapada.

La cinta se suma a los esfuerzos que Disney ha tenido en los últimos años para revivir sus clásicos animados presentando versiones de acción real como 'The Lion King' (2019), 'The Little Mermaid' (2023), 'Mufasa: The Lion King', que se estrenará el 20 de diciembre, o 'Lilo & Stitch' y 'Moana', actualmente en producción.

Gracey debutó como director en 2017 con el exitoso filme 'The Greatest Showman', un drama musical biográfico de P.T. Barnum protagonizado por Hugh Jackman, y este año presentó 'Better Man', una película basada en la vida del cantante Robbie Williams. EFE