La Reina Letizia, acompañada del Rey Felipe, elige un estilismo abrigado y sofisticado para su viaje a Italia

Los Reyes Felipe y Letizia han puesto rumbo a Italia en un viaje de Estado que comenzará este martes y se extenderá hasta el jueves 12 de diciembre. Acompañados por el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, los monarcas han tomado un vuelo hacia Roma y Nápoles, donde Felipe VI será el gran protagonista de la visita. Según ha informado Casa Real, el objetivo principal de este viaje es "poner de relieve y reforzar los lazos y las relaciones bilaterales entre ambos países".

En el marco de este viaje, uno de los momentos más destacados será la cena de gala que se celebrará el miércoles 11 de diciembre en Roma, un evento de alto nivel que contará con la presencia de personalidades del ámbito político y cultural.

Además, se espera que la Reina Letizia haga algún guiño a las marcas valencianas, como en ocasiones anteriores, luciendo accesorios como pendientes o incluso un look de la diseñadora Hortensia Maeso. Y es que en este look de viaje no ha perdido la oportunidad de elegir los pendientes "Superstar" de Singularu, una marca valenciana que ha sufrido el impacto de la DANA tras perder su almacén en Picanya. Estos pendientes, en forma de estrella y bañados en oro de 18kt, son un símbolo del apoyo de la Reina a las empresas valencianas.

Dejando los complementos a un lado, la Reina ha optado para este viaje por un estilismo abrigado y sofisticado, ideal para hacer frente al frío de Madrid y el invierno italiano. Letizia ha elegido un abrigo negro de paño, bufanda y pantalones grises anchos, complementando su conjunto con unos botines de tacón ancho, sorprendiendo a todos al optar por un calzado elevado, ya que últimamente se ha decantado por zapatos planos debido a problemas en los pies.