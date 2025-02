'The Bear' lidera con 5 nominaciones los apartados de televisión de los Globos de Oro

Los Ángeles (EE.UU.), 9 dic (EFE).- La historia del chef Carmen Berzatto 'The Bear' (FX) lideró este lunes las nominaciones de televisión de la próxima edición de los Globos de Oro, al acumular cinco de ellas entre las que destacan mejor serie de comedia o musical.

La comedia competirá por ese título el próximo 5 de enero junto a otras producciones como 'Hacks', que el pasado septiembre le arrebató el premio Emmy en este apartado, así como 'Abbott Elementary' (ABC), 'The Gentlemen' (Netflix), 'Nobody Wants This' (Netflix) y 'Only Murders in the Building' (Hulu).

Asimismo, su reparto conformado por Jeremy Allen White, Ayo Edebiri, Ebon Moss-Bachrach y la actriz de origen puertorriqueño Liza Cólon-Zayas recibieron nominaciones en las categorías de actuación en serie de comedia o musical.

Las siguientes producciones más nominadas en la lista son 'Only Murders in the Building' y 'Shogun' (Hulu). El drama japonés ambientado en el siglo XVII se hizo de 18 premios Emmy coronándose como la serie de una temporada con más galardones de la historia de estos premios por lo que no sorprende que su éxito se expandiera a los Globos de Oro.

La serie se enfrentará con el esperado regreso del suspense surcoreano 'Squid Game' ('El juego del calamar'), una de las producciones más populares de Netflix, que tan solo obtuvo una nominación, además de títulos como 'The Day of the Jackal' (Peacock), 'The Diplomat' (Netflix), 'Slow Horses' (Apple TV+) y 'Mr. & Mrs. Smith' (Amazon).

La miniserie 'Baby Reindeer', ganadora de seis Emmys, competirá con duros contendientes como 'Ripley', 'The Penguin' o 'Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story', basada en a historia real de los hermanos Menéndez, condenados a cadena perpetua por el asesinato de sus padres.

'Disclaimer' (Apple TV+), creada por el director mexicano Alfonso Cuarón, alcanzó tres menciones y también figura entre las nominadas en esta categoría.

El español Javier Bardem se disputará el Globo de Oro a mejor actor de reparto en televisión por su interpretación como el padre de los hermanos, José Menéndez, una cateogría que comparte junto al mexicano Diego Luna por 'La Máquina', y otros actores de la talla de Harrison Ford, por 'Shrinking'; Tadanobu Asano, por 'Shōgun'; Jack Lowden, por 'Slow Horses' y Ebon Moss-Bachrach, por 'The Bear'.

Por su parte, las actrices latinas Sofía Vergara por 'Griselda' y la puertorriqueña Liza Colón-Zayas por 'The Bear', brillaron en los apartados de interpretación en televisión.

La actriz colombiana competirá por el galardón junto a personalidades de la talla de Jodie Foster, nominada por ‘True Detective: Night Country’; Kate Winslet ('The Regime'); Cristin Milioti ('The Penguin'); Naomi Watts ('Feud: Capote vs. The Swans' y Cate Blanchet 'Disclaimer'.

Mientras que Colón-Zayas competirá el premio a mejor actriz de reparto contra Allison Janney ('The Diplomat'); Dakota Fanning ('Ripley'); Hannah Einbinder (Hacks'); Jessica Gunning ('Baby Reindeer') y Kali Reis ('True Detective: Night Country').

Los Globos se celebrarán el domingo 5 de enero en el hotel Beverly Hilton de Los Ángeles (California), se transmitirán a través de CBS y tendrán a la humorista Nikki Glaser como presentadora. EFE