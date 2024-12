Caída de Asad en Siria pone al mundo en alerta ante más caos

(Bloomberg) -- Mientras Bashar Al-Assad huía a Moscú, los saqueadores empezaron a atacar el palacio presidencial y la gente salió a las calles de Damasco para celebrar su caída. El presidente sirio había intentado aguantar hasta el final, enviando mensajes de auxilio a cualquiera que quisiera escucharle, incluido Donald Trump.

El mundo aún está asimilando la velocidad de los acontecimientos de los últimos días y el colapso de una dinastía gobernante que asoló el país durante una catastrófica guerra civil. Pero las repercusiones también se están dejando sentir y, no en menor medida, la perspectiva de más agitación y violencia a medida que los grupos se disputan el control.

Assad había logrado hacer frente al levantamiento popular contra él durante más de 13 años. Pero el mensaje de sus otrora aliados y enemigos era claro: está solo. Rusia, que le había salvado el pellejo en 2015, solo le ofreció refugio esta vez. Irán le dio la espalda diciendo en no muchas palabras que él se lo había buscado.

Múltiples funcionarios árabes y estadounidenses dijeron a Bloomberg que ahora un vacío de poder podría ser peligroso. Los recuerdos del libio Muamar Gadafi y de Sadam Husein en Irak se ciernen sobre la región: en ambos países, esos arraigados gobernantes fueron derribados en breves momentos de euforia, solo para que los países se sumieran en una agitación más profunda.

“El caos se espera en las transiciones y también la competencia entre facciones, incluso sangrienta”, dijo Bader Al-Saif, profesor adjunto de la Universidad de Kuwait y miembro asociado de Chatham House. “La situación en Siria no ha sido normal desde hace más de una década, dividida en enclaves y esferas de influencia sobre la decadencia socioeconómica y política”.

El inicio del conflicto sirio en 2011 desplazó a millones de personas, desencadenando una crisis migratoria que aún hoy resuena en la política europea. Sus vecinos de Medio Oriente, mientras tanto, ya están lidiando con las secuelas de la guerra de Israel contra Hamás en Gaza y los combates con Hizbulá en Líbano.

Rusia tiene bases militares en Siria y tratará de proteger sus intereses. Pero el Kremlin está ocupado por su guerra en Ucrania. Irán, que ha intercambiado ataques directos con Israel en los últimos meses, también está debilitado. Sin embargo, los funcionarios árabes no esperan que la República Islámica renuncie a su influencia en Siria sin dar la pelea.

El ritmo de los acontecimientos que derrocaron a Assad luego que su familia permaneciera más de 50 años en el poder fue asombroso. Hace poco más de una semana, su supervivencia parecía casi una conclusión inevitable. Entonces, los insurgentes dirigidos por el grupo islamista Hayat Tahrir al-Sham capturaron las ciudades cruciales de Alepo y Hama, antes de acercarse a Homs y Damasco, la capital.

El domingo por la mañana, los rebeldes tomaron el control de la estación de televisión y aclamaron la “caída del régimen criminal de Assad”. Assad decidió dimitir y abandonó el país, según informó posteriormente el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia.

El avance rebelde desbloqueó un estancamiento en Siria, que había visto a las fuerzas de Assad, respaldadas por Moscú y Teherán, recuperar el control de la mayor parte del país, con la excepción de un bastión rebelde en el noroeste y un bastión kurdo en el noreste.

Ello desencadenó una situación política en la que muchas cosas siguen siendo inciertas, sobre todo la naturaleza del nuevo gobierno que se está formando en Damasco. Tampoco está claro si ese liderazgo será capaz de gobernar el país desgarrado por la guerra.

