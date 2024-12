Joana Pastrana devela cómo fue el encuentro con los reyes tras recibir su galardón

Son muchos los rostros conocidos que han tenido la oportunidad de tener un encuentro más cercano con los reyes, Don Felipe y Doña Letizia... y todos coinciden en algo, la simpatía con la que les tratan.

En este aspecto, Joana Pastrana, que ha sido ganadora del Premio Nacional del Deporte, ha desvelado cómo fue su encuentro con Doña Letizia cuando recogió el galardón que lleva su nombre.

La boxeadora ha asegurado que le gustó "poder charlar con ella", ya que "lo que dice toda la gente es cierto, yo lo corroboro, muy cercana, se implica, entonces no hay ninguna cosa mala que pueda decir acerca de ellos, porque estaban los dos, los reyes, y genial, muy bien".

Con total naturalidad, Joana ha comentado que la sensación que tuvo fue "yo sé quién eres, tú no sabes quién yo, soy yo, y sí", pero sin embargo "sí que lo saben, además sí que he podido coincidir con ellos en otras ocasiones, que al final siempre los deportistas vamos a eventos, pero en este me sorprendió porque te trata de tú a tú, sabiendo quién eres tú".