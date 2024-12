El doctor Andrés Román Jarrín, exalumno del MIR Asturias, mejor psiquiatra joven en el Congreso Mundial de Psiquiatría

El doctor Andrés Román Jarrín, exalumno del MIR Asturias y con investigaciones en la Universidad de Oviedo, ha sido galardonado como el mejor psiquiatra joven en el Congreso Mundial de Psiquiatría, organizado por la Asociación Mundial de Psiquiatría y celebrado en Ciudad de México, del 14 al 17 de noviembre de 2024.

Román Jarrín, hispano-ecuatoriano, recibió el prestigioso premio 'Early Career Psychiatrist Award'. Este galardón reconoce la destacada trayectoria de un profesional que ha sabido combinar excelencia académica, experiencia internacional y un compromiso profundo con la salud mental.

El doctor Román, en declaraciones a Europa Press, explica que inició su camino hacia la Psiquiatría en Oviedo, ciudad "que siempre ha considerado como su punto de partida profesional y a la que le guarda un profundo cariño". Allí se preparó para el examen MIR, marcando el inicio de su carrera. Posteriormente, durante su residencia en la Clínica Universidad de Navarra, su cariño por Asturias lo llevó a regresar a Oviedo para realizar una rotación externa en el Centro de Salud Mental La Corredoria en Oviedo, bajo la guía de la doctora Pilar Saiz.

Además, como parte de su interés en la investigación, realizó una estancia en la Universidad de Oviedo, donde trabajó junto a su equipo de investigación en el proyecto que presentó como trabajo final de su máster en investigación en salud mental cursado en la Universidad Autónoma de Barcelona.

Este trabajo fue galardonado con el premio de investigación por la Sociedad Española de Residentes de Psiquiatría. Tras finalizar su residencia en España, el doctor Román fue seleccionado por la Fundación Alicia Koplowitz para una beca de formación avanzada, que le permitió especializarse en Psiquiatría Infantil y Adolescente en el University of Pittsburgh Medical Center (UPMC), en Estados Unidos.

Durante su tiempo en UPMC, trabajó en proyectos de investigación bajo la tutoría del doctor Boris Birmaher, obteniendo el premio al mejor póster de investigación de la Sociedad Psiquiátrica de Pittsburgh.

A nivel internacional, el liderazgo emergente del doctor Román ha sido reconocido con importantes distinciones, como el 'Donald J. Cohen Fellowship' y el 'Helmut Remschmidt Research Award', otorgados por la International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions (IACAPAP).

Actualmente, el doctor Román combina su práctica clínica con sus estudios de doctorado en Biomedicina en la Universidad de Sevilla, donde, bajo la dirección del doctor Miguel Ruiz Revilla, investiga las posibles implicaciones del COVID-19 en el neurodesarrollo infantil.

Su trayectoria, que abarca Europa y América, es un ejemplo de excelencia en salud mental. Sus logros no solo lo posicionan como un referente internacional en Psiquiatría Infantil y Adolescente, sino que también reflejan su firme compromiso de contribuir al desarrollo de la salud mental en Ecuador, su país natal.