Cepeda denunciará penalmente a De la Espriella por supuestos vínculos con paramilitares

Bogotá, 11 jun (EFE).- El candidato presidencial colombiano de izquierda, Iván Cepeda, anunció este jueves que denunciará penalmente a su rival, el ultraderechista Abelardo de la Espriella, por los delitos de "concierto para delinquir agravado, financiación del terrorismo y enriquecimiento ilícito" y lo vinculó a grupos paramilitares.

"En este momento precisamente estamos presentando denuncia penal contra el abogado De la Espriella ante la Fiscalía General de la Nación y la Corte Penal Internacional por haber presuntamente cometido e incurrido una serie de delitos", expresó Cepeda en una rueda de prensa.

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Cepeda señaló que hace la denuncia por "delitos de lesa humanidad cometidas por estructuras paramilitares relacionadas con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)", a las que vinculó con el candidato ultraderechista con el que disputará la segunda vuelta de las elecciones presidenciales el 21 de junio. EFE

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