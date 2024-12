0-1. El Nápoles se desinfla ante el Lazio

Roma, 8 dic (EFE).- El Nápoles sufrió este domingo la segunda derrota consecutiva en apenas cuatro días, ante el Lazio, que le tomó la medida para ganar tanto en Copa como en Serie A (0-1) y poner el campeonato doméstico italiano patas arriba, con el Atalanta como nuevo líder de la tabla.

De jueves a domingo, el Nápoles quedó eliminado de la Copa Italia y cedió el liderato de la Serie A. Dos derrotas ante el Lazio, una en el Olímpico de Roma y otra en el Diego Armando Maradona, que fueron devastadoras para el equipo de Antonio Conte, hasta ahora el más sólido de la temporada.

No jugar competiciones europeas le colocó en una situación privilegiada respecto al resto de contendientes. Llegaba más fresco a los partidos. Aún así, Conte dejó el duelo de Copa a los suplentes y apostó por poner el once de gala en liga. Rotaciones que, en realidad, no le sirvieron ante un Lazio tan serio como este de Paolo Baroni.

Porque los romanos, sin hacer demasiado ruido, están también en la igualada pelea por el 'Scudetto'. Con una defensa comandada por Gila y en la que brilla Nuno Tavares en el perfil izquierdo, con Guendozi en el centro del campo como mandamás y con Pedro, Isaksen, 'Taty' Castellanos, Zaccagni y Noslin divirtiéndose por arriba, el combinado 'lazial' no tiene nada que envidiar a ningún rival.

En Copa sorprendió el neerlandés Tijjani Noslin con un 'hat-trick' demoledor. Suplente habitual, salió de titular en el campeonato copero formando parte del plan de rotaciones que ejecutó Baroni, aunque no tan exagerado como el de Conte. En Serie A volvió al banquillo, salió en el minuto 72 al Maradona y en apenas 7 desbloqueó el partido.

Lo hizo con una asistencia perfecta sobre Isaksen, que en la profundidad del perfil diestro le ganó el duelo a Olivera y sacó un zurdazo que Meret solo pudo rozar. La igualdad de todo el duelo quedó de nuevo a merced de la voluntad de un Noslin que pide paso en este Lazio que quiere seguir soñando.

Intentó reaccionar el Nápoles ante su gente, pero no encontró manera de hacer daño con tan poco tiempo de maniobra tras encajar el tanto. Ni los cambios de Conte ni Kvaratskhelia ni Lukaku lograron hacer el empate a la desesperada. El Nápoles se quedó sin liderato y sin Copa en cuatro días. El Lazio se colocó a 3 puntos de la cabeza. Y el Atalanta es el nuevo líder.

-- Ficha técnica:

0 - Nápoles: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; McTominay (Raspadori, m.82), Lobotka (Gilmour, m.82), Anguissa (Forolunsho, m.94); Politano (Neres, m.76), Kvaratskhelia Y Lukaku (Simeone, m.94).

1 - Lazio: Provedel; Marusic (Gigot, m.93), Gila, Romagnoli (Patric, m.61), Tavares; Guendouzi, Dele-Bashiru; Isaksen (Lazzari, m.93), Dia (Pedro, m.72), Zaccagni; Castellanos (Noslin, m.72).

Gol: 0-1, m.79: Isaksen.

Árbitro: A. Colombo. Amonestó a McTominay (m.46) y Rrahmani (m.51) por parte del Nápoles, y a Dia (m.19), Guendozi (m.46) y Castellanos (m.62) por parte del Lazio.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la decimoquinta jornada de la Serie A disputado en el Estadio Diego Armando Maradona de Nápoles (sur). EFE