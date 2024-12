'Presidenta', la biografía de Sheinbaum como estandarte de "la izquierda con Excel"

Guadalajara (México), 7 dic (EFE).- El pragmatismo y la capacidad de resolver problemas de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, serán una clave para sortear el conflicto comercial con Estados Unidos y Canadá, afirmó este sábado a EFE el periodista Jorge Zepeda Patterson, autor del libro ‘Presidenta’, en el que se resalta su formación "científica".

“Me gusta decir de ella que es una especie de CEO de la Administración pública, porque no se formó (políticamente) en el mitin, en el micrófono o en la oratoria, ella se formó dentro de la Administración pública haciendo diagnósticos y resolviendo problemas que es su fuerte y es lo que realmente le gusta”, aseguró.

Zepeda Patterson describió a la mandataria como una representante de la “izquierda con Excel”, para subrayar su capacidad de tomar decisiones basadas en datos y análisis, pero también de poner al centro las preocupaciones de una izquierda más moderna.

Esta visión ha comenzado a reflejarse en su política internacional, particularmente en la relación con Estados Unidos y el segundo mandato presidencial del presidente electo, Donald Trump, quien ha insistido en incidir en la política interna de México y de imponerle aranceles, de cara a la revisión del Tratado de Libre Comercio (T-MEC) en 2026.

“Ella opera en función de una realidad, se circunscribe a lo que es posible y cómo lograrlo y me parece que esa va a ser su respuesta a Estados Unidos. Al decir no estamos volteando hacia China (como socio comercial) nos la tenemos que jugar, probablemente no sea un pensamiento muy popular para la izquierda latinoamericana, pero es realismo puro”, indicó.

El periodista recordó que México tiene otro contexto distinto al de países como Brasil que han pactado con el gobierno chino, pues depende de las remesas de los mexicanos en Estados Unidos, 80% de las exportaciones e importaciones de México son a ese país con el que comparte 3.000 kilómetros de frontera.

“Primero hay que salvar eso con todas las implicaciones, riesgos y desafíos que eso tiene y ella va a operar en términos prácticos, hay en este momento de parte de su gobierno toda una estrategia de preparación para los diferentes frentes que tiene que ver el tema de Trump y ahora Canadá”, subrayó.

El también narrador presentó en la mexicana Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara su nuevo libro ‘Presidenta’ en el que profundiza en la trayectoria y visión política de la primera mujer en ocupar la presidencia de México.

Pocas veces México ha tenido en la silla presidencial a una figura cuya carrera haya estado centrada en la academia antes que en la política, un aspecto que podría jugar a favor de Sheinbaum, aseguró el periodista.

“Estamos siendo gobernados por una científica", afirmó en entrevista.

Este rasgo no es menor, consideró, pues fue una de las razones por las que el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), entonces Jefe de gobierno de la Ciudad de México, la invitó a colaborar con él como Secretaria de Medio Ambiente donde despegó su trayectoria en la función pública.

Sheinbaum dedicó 25 años de su vida a la ciencia y la academia. Es hija de padre y madre científicos, doctora en ingeniería energética y fue una destacada investigadora en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), de manera que cuando incursionó en la política tenía 40 años, recalca Zepeda Patterson.

‘Presidenta’ ofrece una mirada detallada desde el compromiso de sus padres con las causas sociales hasta su transformación de científica a líder política, en un intento por responder a una pregunta central: ¿quién es realmente Claudia Sheinbaum?

Luego de su entrada en la Administración pública, siguió los pasos de López Obrador al ser Jefa de Gobierno de la Ciudad de México de 2018 a 2023, parte fundamental de su partido Movimiento de Regeneración Nacional y luego presidenta, la más votada de la historia de su país.

“Es una persona con convicciones progresistas de izquierda, una izquierda mucho más moderna, hay que decir, que la de su antecesor. Ella claramente es de un sector de clase media urbana, ilustrada, universitaria con una agenda de izquierda evidentemente que no es una calca de la de López Obrador”, concluyó. EFE

