Hamilton: Es difícil describir lo que siento durante estos últimos momentos con Mercedes

Abu Dabi, 5 dic (EFE).- El inglés Lewis Hamilton, séptuple campeón mundial de Fórmula Uno, que disputa este fin de semana en el Gran Premio de Abu Dabi su última carrera con Mercedes -con la que ganó seis de sus títulos- y que el año próximo pilotará para Ferrari en sustitución del español Carlos Sainz indicó este jueves en el circuito de Yas Marina que "es difícil describir lo que" siente durante sus últimos momentos en la escudería alemana.

"De momento estoy bastante calmado", comentó Hamilton, de 39 años, asimismo plusmarquista histórico de victorias y 'poles' (105 y 104, respectivamente) en la F1 durante la rueda de prensa oficial de la FIA (Federación Internacional del Automóvil) que tuvo lugar este jueves en el circuito de Yas Marina.

"Me siento optimista y emocionado, con ganas de darlo todo este fin de semana. Cada momento, ya a lo largo de todo el año, sabes, cada carrera en particular, ha sido la última con el equipo en cada sitio; y creo que hoy, ya en los 'breifings' (reuniones) que tuvimos, estás sentado ahí y te das cuenta de que son los últimos momentos con el equipo", añadió.

"Es un sentimiento muy difícil de explicar. No es el más genial, desde luego. Pero tengo que decir que, por encima de todo, estoy realmente orgulloso de lo que hemos conseguido. Y estoy muy orgulloso de este equipo", precisó Sir Lewis, que logró dos de sus 105 victorias este año: ante su público, en Silverstone (Gran Bretaña), y en Spa-Francorchamps (Bélgica).

El excéntrico y espectacular campeón de Stevenage también tuvo problemas a la hora de señalar sus mejores momentos en los doce años y 246 carreras que va a completar este fin de semana con el equipo de Brackley.

"Creo que me quedo con las sonrisas cuando tuvimos tanto éxitos, creo que son ésos los momentos. Me acuerdo de un ingeniero en particular, por ejemplo, recordando nuestra primera victoria en Australia en 2024, que lloraba cuando estábamos en el podio. Ésos son los momentos que me llevaré conmigo. Las emociones de Silverstone de este año (donde firmó otro récord histórico, el de victorias en un mismo Gran Premio: nueve, en total). Todo son buenos trocitos", declaró el astro británico este jueves en la capital de los Emiratos Árabes Unidos.

"Estoy tremendamente orgulloso, pero también extremadamente agradecido a todo el mundo, cada persona en particular, en este equipo: a todos los que están en los circuitos, pero también los que están en la fábrica, que han trabajado de forma inagotable y que me han estado apoyando durante todos estos años desde el primer día", dijo Hamilton, que no quiso hablar de la posibilidad de romper a su favor, con un octavo título, el empate histórico que le une al otro séptuple campeón del mundo, el alemán Michael Schumacher, ni de la posibilidad de ganar con Ferrari un título que no lograron capturar otros campeones mundiales como el francés Alain Prost, el alemán Sebastian Vettel o el español Fernando Alonso.

"No estoy pensando en compararme con Michael", comentó Hamilton en referencia al 'Kaiser', 91 veces triunfal en la F1 y convaleciente aún del grave accidente de esquí que sufrió en 2013 en Meribel, en los Alpes franceses.

"No estoy pensando en eso. En estos momentos no es algo en lo que esté pensando. Obviamente, estoy centrado en acabar de la manera correcta y de la mejor manera posible con Mercedes", apuntó el séptuple campeón del mundo inglés este jueves en Abu Dabi.

"Estos próximos días van a ser súper emocionales. Todo lo que traiga después el futuro es algo muy desconocido en estos momentos. Obviamente, la emoción es superlativa. Y no tengo mucho más que añadir por el momento. No tengo nada más que decir al respecto", declaró Hamilton. EFE