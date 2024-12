Ángel Cristo, carcajadas, aspavientos y un mensaje a Bárbara Rey ante su inminente y esperadísima entrevista

Ángel Cristo Jr. reaparece ante la inminente entrevista en la que su madre, Bárbara Rey, romperá su silencio el próximo lunes en un especial en Mediaset un año después de las durísimas declaraciones del hijo de la vedette en '¡De Viernes!' que dinamitaron la paz familiar y fueron el pistoletazo de salida a un sinfín de informaciones relacionadas con la vida de la examiga 'entrañable' del Rey Juan Carlos.

La expectación es máxima y, aunque no se sabé qué contará la artista, sí ha deslizado a su entorno que aunque no quiere 'hacer sangre' de su hijo, no se va a callara nada y mostrará pruebas de su verdad. Lo que sí parece confirmado es que Bárbara no ha vetado ninguna pregunta y está dispuesta a contestar a todo y a todos, desmontando algunas de las cosas que Ángel ha relatado en los últimos tiempos.

Algo que parece no preocupar al exconcursante de 'Supervivientes 2024', que continúa con sus rutinas al margen de la esperada entrevista de su madre. Acompañado por Ana Herminia, ha evitado pronunciarse sobre qué cree que dirá la vedette en su regreso a los platós, pero su actitud lo dice todo.

Muecas, sonrisas y más de una carcajada cuando Europa Press le ha preguntado por los rumores de que finalmente Bárbara habría dedicido retirar las demandas a cambio de un jugoso contrato con Mediaset que, se rumorea, incluiría a su hija Sofía y en el que no se descartaría que concursasen en 'Gran Hermano Dúo' junto al mismísimo Ángel. Algo que ha provocado que el joven no pueda contener la risa con un gesto de extrañeza, dejando claro que no sabe nada de este tema y encogiéndose de hombros ante el morbo que despertaría verles juntos en la casa de Guadalix de la Sierra.

Mientras Ana Herminia ha esquivado con una gran sonrisaa las preguntas sobre su suegra con un "sabes que siempre te respondo pero no es mío, esto no es mío", su marido ha preferido no confirmar si después de la entrevista de su madre será él quien se siente en un plató para darle la réplica.

Lo que no ha dudado en responder es a si estará pendiente de las declaraciones de la vedette por si tiene que tomar medidas legales contra ella: "Es que no tengo ni idea. Yo no soy tan... yo no soy de denuncia fácil tampoco. Ya lo he dicho muchas veces" ha zanjado. "De verdad que ni lo sé ni me sé ni me he enterado. Lo siento" ha zanjado, tranquilo ante la reaparición de Bárbara.