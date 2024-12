Hansi Flick: "Estoy satisfecho, me gusta que el equipo luche los 90 minutos"

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, se mostró este martes "satisfecho" con su equipo, del que le "gusta" que "luche los 90 minutos", después de ganar por 1-5 al RCD Mallorca, aunque confesó que solo se relajó cuando vio que el añadido era de tres minutos en el encuentro adelantado de la jornada 19 de LaLiga EA Sports 2024-2025.

"Estoy satisfecho. Me gusta que el equipo luche los 90 minutos o lo que dure el encuentro. Sólo me he relajado cuando he visto que añadían sólo tres minutos", reconoció el técnico alemán en la rueda de prensa posterior al triunfo por 1-5 en Son Moix ante el RCD Mallorca.

Flick admitió que, después de tres encuentros sin ganar en Liga "era muy importante ganar" en Palma. "En la primera parte hemos tenido muchas oportunidades. Hemos podido meter más de un gol, pero al final han empatado. Ha sido un partido igualado en la primera parte, pero hablamos en el descanso de lo que queríamos hacer. Y creo que hemos merecido ganar estos tres puntos. Hemos creado buenas oportunidades y hemos conseguido marcar, así que es fantástico", analizó.

"Era un triunfo importante en este momento del curso. Por eso estamos contentos. Se ha acabado noviembre", celebró el alemán tras la victoria, antes de elogiar el partido de Lamine Yamal. "Es siempre importante, marca la diferencia. Podría haber marcado uno o dos goles. Ha jugado muy bien, ha asistido, tiene gran calidad. Le necesitamos. Pero no sólo él ha jugado bien, los demás, también", expresó.

"La defensa también ha estado bien. No es fácil para la zaga por cómo jugamos. Cubarsí está jugando como un futbolista experimentado, también Pedri, Raphinha... hay muchos jugadores que han vuelto tras causar baja y no es fácil volver y estar al cien por cien. Estoy contento porque ha marcado Ferran, Frenkie... ha vuelto Éric... así tengo más opciones", agregó sobre el partido de sus jugadores.

Entre ellos no estuvo un Robert Lewandowski que no jugó ni un minuto. "Es importante para él meter goles. Lewandowski necesitaba descanso, había que cuidarle. Ferran ha logrado anotar el primer gol. Hoy no era necesario jugar con Lewandowski", explicó, antes de revelar que sus planes con Raphinha, del que quiere exprimir su buen momento.

"Si soy honesto, ayer no era mi plan que no jugara. Pero tenía una sensación y he hablado con mis ayudantes. También pensé en la posibilidad de que descansara, pero está muy bien, como hemos visto", dijo.

Flick no dudó en sacar pecho del rendimiento de su equipo, que "siempre da todo". "Hoy hemos hecho todo lo posible para aprovechar las oportunidades. También hemos intentado tener el balón. Lo importante es no tener que correr para atrás", comentó también sobre la línea alta de fuera de juego.

"Hay jugadores que lo entrenan y ellos escogen en función de quién se siente más cómodo entre los que están en el campo. Yo siempre me giro", concluyó sobre quién es el encargado de tirar los penaltis en el conjunto azulgrana.